В Маевском айыльном аймаке Бишкека снесены фундаменты 17 жилых домов

Межрайонное управление по Бишкеку и Чуйской области службы по контролю за использованием земли и воды совместно с представителями местных органов власти провело рейд против незаконных построек на территории Маевского айыльного аймака. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, мероприятие прошло в контуре № 396 Маевского айыльного аймака Первомайского района столицы. Оно было направлено на выявление и снос жилых домов, построенных с нарушением закона.

По итогам работы комиссии из 40 незаконно возведенных хозяйств снесены фундаменты 17 жилых домов. По остальным постройкам с гражданами проведены разъяснительные работы. Большинство из них, осознав требования закона, добровольно написали обязательства о сносе и восстановлении земельных участков.