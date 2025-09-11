Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале документального кино «Россия»

Комиссия XXXVI Открытого международного фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября, отобрала для участия в конкурсной программе 33 работы из 510 заявок, поступивших из РФ, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом пишет ТАСС.

Значительный блок программы посвящен ценностям труда, крепкой семьи и приоритета духовного над материальным. Так, Алтынай Адамалиева из КР в картине «Скала» рассказывает историю женщины с тремя высшими образованиями, бросившей город, чтобы пасти яков.

Фестиваль «Россия» — это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988-го, входит в число крупнейших в стране наряду с «Кинотавром» и «Посланием к человеку». В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.