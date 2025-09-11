09:05
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Общество

Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале документального кино «Россия»

Комиссия XXXVI Открытого международного фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 6 октября, отобрала для участия в конкурсной программе 33 работы из 510 заявок, поступивших из РФ, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана. Об этом пишет ТАСС.

Значительный блок программы посвящен ценностям труда, крепкой семьи и приоритета духовного над материальным. Так, Алтынай Адамалиева из КР в картине «Скала» рассказывает историю женщины с тремя высшими образованиями, бросившей город, чтобы пасти яков.

Фестиваль «Россия» — это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988-го, входит в число крупнейших в стране наряду с «Кинотавром» и «Посланием к человеку». В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343036/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы примут участие в фестивале детского кино «Хрустальный нерпенок»
Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival
Фильм «Курак» примет участие в Пусанском международном кинофестивале
Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»
День кино Кыргызстана пройдет на фестивале «Алтын минбар» в Казани
Кыргызский фильм «От» («Огонь») получил особую награду на престижном фестивале
Кыргызская короткометражка «2:27» примет участие в бразильском кинофестивале
Венецианский кинофестиваль объявил программу на 2025 год
В конкурс документальных фильмов фестиваля «Антарес» вошли ленты из Кыргызстана
Фильм из Кыргызстана «Качкын» получил призы на кинофестивалях в Китае и России
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
11 сентября, четверг
08:55
Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале документального кино «Россия» Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале докумен...
08:45
Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР
08:33
Кыргызстанские дзюдоисты примут участие в чемпионате Азии в Индонезии
08:15
В Екатеринбурге утонул кыргызстанец. Он запутался в сетях
08:09
Всемирный банк продолжит поддержку проектов в Кыргызстане
10 сентября, среда
23:37
NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе: 378 дней изоляции
23:12
Во Франции на фоне смены правительства проходят протесты
22:43
Запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие зарплату, хотят в РФ
22:26
Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира