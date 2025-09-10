16:58
Общество

Замдиректора о снесенном панно в Русской драме: культурной ценности не было

Заместитель директора Русского драматического театра имени Чингиза Айтматова Марлен Карагулов заявил, что демонтированное стеклянное панно у кассы не представляет культурной ценности.

В Бишкеке рушат культурное наследие: из драмтеатра убрали витражи Лидии Ильиной

Ведомство пояснило, что витраж 1974 года оказался в аварийном состоянии — с обрывом балок, поврежденной рамой и неисправной электропроводкой. Решение о демонтаже приняли на заседании технического совета 5 сентября.

Марлен Карагулов отметил, что за полвека панно разрушилось на 70 процентов и восстановлению не подлежало.

Вместо старого планируют установить новое панно, посвященное Чингизу Айтматову. 

Капитальный ремонт здания театра близится к завершению.
