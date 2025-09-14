Неделя-24. В Токтогулке не хватает воды, а Жогорку Кенеш хочет самороспуститься

Подписи за самороспуск Жогорку Кенеша собрали депутаты. Они организовали группу, которая озвучит данное предложение о самороспуске в ближайшее время. По Конституции решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30). Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре.

В Токтогульском водохранилище воды на 1,6 миллиарда кубометров меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов. При этом он отметил, что запрещено озвучивать данные по объему накопленной воды. Согласно открытым данным, по состоянию на 9 сентября 2024 года объем, накопленный в Токтогулке, составлял 12,7 миллиарда кубометров. Если опираться на эти данные, можно предположить, что сейчас там около 11,1 миллиарда кубометров воды.

Фото администрации президента КР. Новый аэропорт города Нарын

В Кыргызстане заработали еще два новых аэропорта — в городах Нарыне и Казармане. «Аэропорт «Талас» ввели в эксплуатацию в мае 2024 года, а международный аэропорт «Каракол» открылся в конце 2024-го. В аэропортах «Ош» и «Тамчи» строят пассажирские терминалы, в аэропорту «Манас» обновляется взлетно-посадочная полоса и расширяется аэровокзал. Началось строительство нового международного аэропорта «Джалал-Абад», — рассказал президент Садыр Жапаров.

С 23 сентября в Кыргызстане стартует прием заявок на хадж-2026. Желающие совершить паломничество должны внести предварительный платеж в $2 тысячи и невозвратный сбор в 1 тысячу 200 сомов на специальный счет «Хадж-2026» в ОАО «Элдик Банк». Регистрация проводится в порядке живой очереди в зависимости от времени оплаты (на основании оригинала квитанции) и до момента заполнения квоты. Прием платежей начнется 23 сентября и продолжится до тех пор, пока не будет полностью заполнена квота. Кроме того, ДУМК озвучил необходимый список документов и требования к претендентам.

В Бишкеке продолжается возведение мусороперерабатывающего завода, который будет не только утилизировать отходы, но и вырабатывать электроэнергию. Предприятие станет первым в стране комплексом такого масштаба. На объекте завершено строительство административного корпуса, подготовлены дороги, ведутся работы по установке очистных сооружений и возведению производственных цехов. Здесь будет происходить сортировка отходов, затем переработка и сжигание. Завод рассчитан минимум на 800 тонн мусора в сутки, а максимальная мощность — до 1,5 тысячи тонн. При этом производство будет обеспечивать электроэнергией — до 460 мегаватт.

Запрет без эффекта. На пляжах Иссык-Куля по-прежнему полно пластика Фото 24.kg. Пляж села Тамчи

Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро Озеро Иссык-Куль — одно из величайших чудес Кыргызстана, жемчужина высокогорья и спасение для людей во время летней жары. Но человеческая халатность и безответственность легко могут испортить эту красоту. Пластиковые бутылки, старые сети и неожиданные «сюрпризы» — нынешняя реальность, которая разрушает озеро. Бороться за сохранность экосистемы Иссык-Куля призывает дайвер из села Чон-Сары-Ой, который ежедневно погружается в воду и очищает дно от скопившегося мусора.

Кто работает, а кто числится: рейтинг топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва Фото из интернета. Жогорку Кенеш 24.kg проанализировало данные об инициированных и соавторских законопроектах депутатов. Для объективности мы сложили оба показателя: сколько инициатив нардеп внес лично и сколько поддержал как соавтор. Итоговый критерий — общее количество законов, подписанных президентом. Данные предоставлены аналитическим отделом Жогорку Кенеша.

Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить Хотите начать собственное дело и работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Совместно с Налоговой службой Кыргызстана редакция 24.kg подготовила инструкцию: что важно знать перед регистрацией ИП, на что следует обратить внимание и как грамотно организовать свою работу.

Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии Между Минэнерго и Институтом сейсмологии разгорелся спор относительно строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Нарынской области. Директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов заявил, что ГЭС собираются строить на опасном участке. В ответ в ведомстве заявили, что проект строительства ГЭС признан безопасным, отметив, что иностранная компания «ЭЙФРИ Швейцария Лтд» провела комплексное исследование сейсмической обстановки в районе строительства станции. Канатбек Абдрахматов в интервью 24.kg прокомментировал заявление Министерства энергетики и рассказал, можно ли строить в ранее выбранном месте ГЭС.

Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться В Кыргызстане в последнее время ежедневно сообщается о землетрясениях. В пятницу возле Бишкека в 13.57 произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,3. Как уточнил директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахмтов, эпицентр находился в 20 километрах к юго-востоку от столицы. По его словам, был вертикальный толчок. Он также добавил, что обычно толчки силой до 5 баллов не повторяются. Действительно ли увеличилось количество подземных толчков и стоит ли кыргызстанцам опасаться, 24.kg рассказал директор Института сейсмологии Канатбек Абдрахматов.

Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы На окраине Бишкека, в селе Орок, среди степных просторов и свежевырытых котлованов постепенно вырисовываются очертания нового национального стадиона «Бишкек Арена». Уже сейчас объект привлекает внимание специалистов и жителей столицы: это будет крупнейшая спортивная арена в Центральной Азии, рассчитанная на международные стандарты FIFA и AFC.

Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости В этом году истекает срок действия Генерального плана Бишкека, утвержденного в 2006-м. Документ, рассчитанный на 20 лет, определял основные направления развития столицы. Теперь мэрии предстоит уложиться в считанные месяцы, чтобы представить горожанам новый план — уже до 2050 года.

Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Фото 24.kg. Бишкекчанам зачастую приходится бороться с беспределом годами Жители дома № 142 по улице Суюмбаева в Бишкеке обратились в Генеральную прокуратуру с настоятельной просьбой принять незамедлительные меры по факту организации притона в их многоквартирном доме. Об этом вопиющем нарушении общественного порядка и морали они рассказали корреспонденту 24.kg.

Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы получить ответ Министерство юстиции Кыргызской Республики отмечает, что нередко граждане хотят обратиться в госорганы по тем или иным вопросам, но не знают, куда писать и как это сделать. Часто задаваемые вопросы: Что такое электронное обращение? Куда писать? Где форма? Есть шаблон?В ведомстве поясняют, что обращение — это официальный способ задать вопрос, пожаловаться или предложить что-то любому государственному органу.

Вена глазами Алии Исмаиловой: учеба и секреты жизни среди дворцов и музеев Фото героини материала. Алия Исмаилова Алия Исмаилова учится в любимом городе композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса. Здесь картины Климта и экспрессивные работы Шиле на улицах, по которым ходили королева Сиси и Фрейд, а дух философии Витгенштейна все еще витает в старых библиотечных залах. Девушка открывает для себя Вену, где история встречается с современностью, а каждая улочка, парк и музей превращают жизнь в маленькое приключение. В интервью 24.kg Алия рассказала, почему выбрала именно Австрию, как проходят ее будни и чем так зацепил ее этот богатый историей город.

Революция зумеров. Что происходит в Непале Непал накрыли беспорядки. Несмотря на то что правительство страны подало в отставку, а закон о запрете соцсетей и YouTube, вызвавший столь бурную волну недовольства, отменили, протесты продолжались несколько дней. Как все начиналось и чем может обернуться крупнейший массовый кризис в этом южноазиатском государстве, где так любят отдыхать туристы со всего мира, включая Центральную Азию, — в материале 24.kg.

Инсульт. Невролог о факторах риска, симптомах и профилактике Фото из интернета. Инсульт — патологическое состояние, характеризующееся острым нарушением кровоснабжения головного мозга и повреждением тканей органа Инсульт является одной из ведущих причин смертности в Кыргызстане. О причинах и методах профилактики 24.kg рассказал заведующий отделением неврологии № 2 Национального госпиталя Нурлан Оморов.

Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает В жизни каждого может наступить момент, когда требуется срочное переливание крови. Ее невозможно купить в аптеке или магазине, как другой товар. Запасы крови помогают формировать только доноры, а их в Кыргызстане крайне недостаточно. Всемирный день донора крови учрежден ООН в мае 2005-го и ежегодно отмечается 14 июня. Как стать донором и предусмотрены ли за это какие-то преференции, в материале 24.kg.

Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся горными пиками в Аламединском ущелье, заглянем в Барскоон, посетим озера Сон-Куль, Сары-Челек и Кара-Камыш. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся горными пиками в Аламединском ущелье, заглянем в Барскоон, посетим озера Сон-Куль, Сары-Челек и Кара-Камыш.