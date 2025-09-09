В Кыргызстане открыли 41 туристический объект, еще 22 готовят к запуску

В регионах Кыргызстана в честь Дня независимости страны продолжается реализация национального проекта «40 туристических объектов в 40 районах страны». Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.

Фото минэкономики. 40 туристических объектов в 40 районах страны

В 2025 году проект охватывает 63 туристических объекта, среди которых туристические информационные центры, кемпинги, смотровые площадки, музеи и зоны отдыха.

По данным Минэкономики, на сегодня 41 объект уже ввели в эксплуатацию, еще 22 находятся на стадии подготовки к открытию.

«Реализация проекта направлена на устойчивое развитие туризма по всей стране, создание новых рабочих мест, поддержку малого и среднего бизнеса, сохранение культурного и природного наследия, а также привлечение инвестиций в туристический сектор», — отметили в ведомстве.