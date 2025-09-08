В Бишкеке продолжают штрафовать за курение в неположенных местах

В Бишкеке в ходе рейда сотрудников Первомайского УВД в кафе за курения табака и кальянов оштрафовали 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, за нарушение статьи 83 Кодекса о проступках КР (курение табачных изделий в неустановленных местах) были составлены протоколы на 16 граждан. Каждый нарушитель был оштрафован на 3 тысячи сомов.

В УВД отметили, что рейды будут продолжены, а гражданам рекомендовано строго соблюдать действующие ограничения на курение в общественных местах.