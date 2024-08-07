С начала года порталом «Тундук» воспользовались более 2 миллионов раз

Услугами портала «Тундук» в январе — июне 2024 года воспользовались более 2 миллионов раз. Об этом на пресс-конференции сообщила министр цифрового развития Нурия Кутнаева.

По ее словам, на госпортале доступны 165 услуг. Приложение скачали более 2 миллионов граждан.

Она добавила, что на портале также доступны 9 видов цифровых документов, имеющих юридическую силу, включая ID-карту, водительские права, свидетельства о регистрации транспорта, рождении, заключении и расторжении брака, пенсионное удостоверение.

В этом году добавили новые документы — свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя и аттестат о среднем и общем образовании.

Помимо этого, портал предоставляет услуги по регистрации рождения, смерти и оформлению пособия «балага суйунчу».