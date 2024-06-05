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Общество

С начала года более 60 тысяч детей получили выплату «балага суйунчу»

За полгода единовременную выплату «балага сүйүнчү» получили 60 тысяч 443 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По ее данным, всего из республиканского бюджета выплатили 215,6 миллиона сомов, в том числе 1,1 миллиона — 21 ребенку-тройняшке.

Единовременную выплату «балага суйунчу» в 4 тысячи сомов получает при рождении каждый ребенок. В случае рождения трех и более детей одновременно выплачивают 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

Для оформления единовременной выплаты «балага суйунчу» следует обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) или органы регистрации актов гражданского состояния.

Заявление на выплату необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Средства зачислят на банковский счет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки.

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Получить денежные средства можно через кассу любого филиала «РСК» или «Айыл Банка» не позднее шести месяцев со дня обращения.

Важно помнить, что при заполнении заявления необходимо указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295801/
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