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Общество

С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей

С начала года пособие «балага суйунчу» получили 96 тысяч 934 ребенка на общую сумму 388 миллионов 977 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции. 

В ведомстве напомнили, что при рождении ребенка государство осуществляет единовременную выплату «балага суйунчу» в 4 тысячи сомов на каждого ребенка. В случае рождения трех и более детей одновременно выплачивается пособие в 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

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Оформить «балага суйунчу» можно в центрах обслуживания населения (ЦОН) или органах регистрации актов гражданского состояния. Для этого необходимо в течение шести месяцев со дня рождения ребенка подать заявление на получение единовременной выплаты «балага суйунчу».

Средства зачислят на банковский счет в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки и их можно получить через кассу любого филиала «Элдик Банка» и «Айыл банка» не позднее шести месяцев со дня обращения. Для получения единовременной выплаты нужны только паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Важно указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303907/
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