Президент Садыр Жапаров оценил обновленный автовокзал в Балыкчи

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил автовокзал в городе Балыкчи после капитальной реконструкции.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, объект, построенный в 1970-х годах и долгое время находившийся в частной собственности, в апреле 2025 года был передан на баланс муниципальной собственности. В ходе ремонта обновлены все помещения автовокзала, благоустроена прилегающая территория, создана гостиница для пассажиров и общежитие для сотрудников.

Президент осмотрел зал ожидания, помещения для водителей и обслуживающего персонала, а также диспетчерскую. В ходе визита Садыр Жапаров пообщался с жителями, выслушав их предложения по строительству детского сада, мечети и других социальных объектов.

Мэр Балыкчи Баатырбек Жантаев рассказал президенту о работах по благоустройству города, включая обновление арки на въезде и перенос рыбного рынка для снижения заторов на кольцевой дороге. На новом рынке планируется создать комфортные условия для продавцов и покупателей.
