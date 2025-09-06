00:22
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Он-Арча, Бердибаева);
  • 11.00-15.00 — отрезки улицы Лущихина, переулок Покровский;
  • 15.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Садырбаева;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого».

С 9.00 3 сентября до 16.00 6 сентября не будет горячей воды на улице Кийизбаевой, дома № 1/3, 22/1, 22.

Памятные даты

Всемирный день бороды

из интернета
Фото из интернета. Дзюдоист Эрлан Шеров

Отмечается каждую первую субботу сентября. Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвященным этому замечательному празднику.

Это праздник, который отмечают и те, кто носит бороду, и те, кому нравится эта мода, и те, кто имеет отношение к услугам по уходу за ней.

Мужчины, не носящие бороду, стараются не бриться в этот день, поддерживая своих друзей.

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО. Конвенция принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Ее задача состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

Куда сходить

