Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 7 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Сыпайы).

У кого намечается той

Мурадил Сыдыков

Родился 7 сентября 1979 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы), эта организация выступила в 1987-м. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Спор о том, наносит ли вред детской психике и в какой мере военная игрушка, стал целой темой для дискуссий психологов.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

24.kg
Фото 24.kg. Небо над озером Иссык-Куль

Дата Организации Объединенных Наций в 2020 году отмечалась впервые.

Этот день призван обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха.

Выбросы в атмосферу твердых частиц, газов в процессе человеческой деятельности оборачиваются не только глобальными подвижками в климатической сфере, но и напрямую оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Люди, которые меняли мир

Родился тренер Виктор Борисов

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Виктор Борисов, 2017 год

Родился 7 сентября 1937-го. Заслуженный тренер Киргизской ССР.

В должности старшего тренера Спорткомитета СССР по марафонскому бегу участвовал в разработке программы по подготовке советских спортсменов к Олимпийским играм 1980 и 1984 годов.

В 2001-2005 годах был президентом Федерации легкой атлетики Кыргызской Республики, затем старшим тренером национальной сборной команды.

Виктор Борисов: 80 лет — для тренера расцвет!

В качестве тренера подготовил чемпионку СССР в беге, участницу Олимпийских игр в Мюнхене Валентину Чичаеву, бронзового призера летних Олимпийских игр в Москве в марафонском беге Сатымкула Джуманазарова, участницу трех олимпиад Ирину Богачеву, двукратную чемпионку Азии и чемпионку Азиатских игр Татьяну Борисову, двукратную победительницу чемпионатов Азии, победительницу Азиатских игр, участницу ОИ-2016 и 2020 Дарью Маслову.

Среди его воспитанников 3 заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 20 мастеров спорта СССР и Кыргызстана.

Умер 22 января 2020-го.

Умер композитор Владимир Власов

из интернета
Фото из интернета. Владимир Власов

Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

В Киргизию Владимир Власов приехал в августе 1936 года.

Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.

В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, он создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балет, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Основные сочинения Владимира Власова: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.

Умер 7 сентября 1986-го.

Умерла государственный деятель Кулийпа Кондучалова

из интернета
Фото из интернета. Кулийпа Кондучалова

В 2013 году в возрасте 93 лет в Бишкеке скончалась советский, кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова.

Родилась она в 1920-м в селе Кара-Жигач.

Министр иностранных дел (1953-1963). В 1958 году становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958-1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Кулийпа Кондучалова дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умер государственный деятель Турдакун Усубалиев

ru.wikipedia.org
Фото ru.wikipedia.org. Турдакун Усубалиев

В 2015 году в возрасте 95 лет скончался государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики Турдакун Усубалиев.

Родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области.

Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

