Общество

На Иссык-Куле за три месяца спасли 12 утопающих

Сотрудники милиции Иссык-Кульской области за три месяца спасли 12 человек, находившихся в опасной ситуации на воде. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, одновременно проводились профилактические беседы с отдыхающими о соблюдении правил безопасности на воде. Благодаря этим мерам количество утоплений и преступлений в общественных местах в регионе снизилось на 50 процентов.

Октябрь Урмамбетов отметил, что такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе единой службы безопасности.
