Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку

Журналисты 24.kg побывали на пересечении объездной трассы с улицей Алма-Атинской и в районе дороги на ГЭС-5 в Бишкеке, где сейчас идут масштабные строительные работы.
С высоты полета дрона виден размах стройки: огромные котлованы, колонны будущих эстакад, тяжелая техника, вырывающая грунт. На земле картина еще более ощутимая — пыль клубами висит над дорогой, а машины стоят в бесконечных пробках.
На Алматинке на пересечении с объездной строят эстакадный мост — городские власти обещают разгрузить трассу, но пока она стала узким бутылочным горлышком. Рабочие в касках торопятся, сварка искрит, грохот отбойных молотков сливается с сигналами автомобилей.
На дороге Лебединовка — ГЭС-5 похожая картина. Здесь трассу расширяют с двух до четырех полос на участке длиной более пяти километров. По проекту появятся освещение и тротуары. Но пока вокруг стройматериалы, техника и пыльные траншеи.
Пыль стоит настолько густо, что местами трудно рассмотреть соседнюю полосу. Жители ближайших домов жалуются, что не могут открывать окна.
Город живет в ожидании, что когда-нибудь стройка превратится в новые удобные дороги и развязки. Но сегодня Бишкек задыхается от пробок и пыли.