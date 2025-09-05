Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку

Журналисты 24.kg побывали на пересечении объездной трассы с улицей Алма-Атинской и в районе дороги на ГЭС-5 в Бишкеке, где сейчас идут масштабные строительные работы.

С высоты полета дрона виден размах стройки: огромные котлованы, колонны будущих эстакад, тяжелая техника, вырывающая грунт. На земле картина еще более ощутимая — пыль клубами висит над дорогой, а машины стоят в бесконечных пробках.

У обочины — недовольные водители. Кто-то открывает дверь, чтобы хоть немного проветрить салон, кто-то нервно сигналит. «Дышать нечем, пробки, и так каждое утро», — жалуется водитель такси.

На Алматинке на пересечении с объездной строят эстакадный мост — городские власти обещают разгрузить трассу, но пока она стала узким бутылочным горлышком. Рабочие в касках торопятся, сварка искрит, грохот отбойных молотков сливается с сигналами автомобилей.

На дороге Лебединовка — ГЭС-5 похожая картина. Здесь трассу расширяют с двух до четырех полос на участке длиной более пяти километров. По проекту появятся освещение и тротуары. Но пока вокруг стройматериалы, техника и пыльные траншеи.

Сроки завершения реконструкции официально не названы. В Министерстве транспорта обещают уложиться в сроки, но для горожан каждый день дороги превращаются в испытание. «Я трачу по полчаса, чтобы просто выехать на объездную», — делится водитель легковушки.

Пыль стоит настолько густо, что местами трудно рассмотреть соседнюю полосу. Жители ближайших домов жалуются, что не могут открывать окна.

Город живет в ожидании, что когда-нибудь стройка превратится в новые удобные дороги и развязки. Но сегодня Бишкек задыхается от пробок и пыли.