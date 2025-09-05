13:32
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество

Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку

Фото 24.kg. Строительство развязки на объездной

Журналисты 24.kg побывали на пересечении объездной трассы с улицей Алма-Атинской и в районе дороги на ГЭС-5 в Бишкеке, где сейчас идут масштабные строительные работы.

С высоты полета дрона виден размах стройки: огромные котлованы, колонны будущих эстакад, тяжелая техника, вырывающая грунт. На земле картина еще более ощутимая — пыль клубами висит над дорогой, а машины стоят в бесконечных пробках.

У обочины — недовольные водители. Кто-то открывает дверь, чтобы хоть немного проветрить салон, кто-то нервно сигналит. «Дышать нечем, пробки, и так каждое утро», — жалуется водитель такси.

На Алматинке на пересечении с объездной строят эстакадный мост — городские власти обещают разгрузить трассу, но пока она стала узким бутылочным горлышком. Рабочие в касках торопятся, сварка искрит, грохот отбойных молотков сливается с сигналами автомобилей.

На дороге Лебединовка — ГЭС-5 похожая картина. Здесь трассу расширяют с двух до четырех полос на участке длиной более пяти километров. По проекту появятся освещение и тротуары. Но пока вокруг стройматериалы, техника и пыльные траншеи.

Сроки завершения реконструкции официально не названы. В Министерстве транспорта обещают уложиться в сроки, но для горожан каждый день дороги превращаются в испытание. «Я трачу по полчаса, чтобы просто выехать на объездную», — делится водитель легковушки.

Пыль стоит настолько густо, что местами трудно рассмотреть соседнюю полосу. Жители ближайших домов жалуются, что не могут открывать окна.

Город живет в ожидании, что когда-нибудь стройка превратится в новые удобные дороги и развязки. Но сегодня Бишкек задыхается от пробок и пыли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342309/
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Строительство стратегической трассы Барскоон — Бедель начнется в Кыргызстане
Временную дорогу из-за обрушения моста строят в Нарынском районе
В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог
Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс
На Северной объездной дороге Бишкека построят четыре двухуровневые развязки
Жители Кичи-Жаргылчака возмущены проектом дороги Барскоон — Каракол
Соблюдайте ПДД! Покрытие гравием и битумом началось на объездной дороге
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
13:17
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор намерен баллотироваться...
13:10
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
13:02
Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
13:00
Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
12:36
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи