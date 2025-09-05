09:53
Ключевые проекты цифровой трансформации в сфере науки назвали чиновники

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана прошла стратегическая рабочая встреча с представителями Министерства цифрового развития и департамента по образованию ОАО «Тундук».

По данным пресс-службы МНВОиИ, участники детально обсудили план цифровизации по внедрению новых информационных систем, механизмы их интеграции с существующей инфраструктурой, а также необходимые изменения в нормативной правовой базе.

В фокусе внимания три высокоприоритетных проекта, реализация которых запланирована на краткосрочную перспективу:

1. Национальная система верификации дипломов

  • Создание единого централизованного сервиса для оцифровки, учета и проверки подлинности документов о высшем образовании. Это позволит радикально упростить процедуры их подтверждения для работодателей и граждан, а также эффективно бороться с подделками.

2. Облачная платформа G-Cloud

  • Развертывание защищенной облачной инфраструктуры, предназначенной для безопасного обмена данными и совместного использования вычислительных ресурсов между различными государственными органами. Это повысит эффективность взаимодействия и сократит бюджетные расходы на IT.

3. Синхронизация цифровых решений

  • Согласование перечня, технических требований и этапов разработки новых информационных систем, запланированных МНВОиИ, с общей архитектурой «электронного правительства» для обеспечения их совместимости и будущей масштабируемости.
