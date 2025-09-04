Почти 20 миллионов сомов выделили в 2025 году на вакцину против гриппа

В Кыргызстане на приобретение вакцины против гриппа в 2025 году выделили более 19,99 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов ведомства, будет закуплено 63 тысячи 734 дозы вакцины (гриппол плюс). По контракту поставки ожидаются в сентябре, после чего препарат распределят по регионам.

Для сравнения: в 2024-м закупили около 67,8 тысячи доз противогриппозной вакцины, в 2023-м — 90,7 тысячи, в 2022-м — 82,7 тысячи.

Прививка бесплатная и предназначена в первую очередь для лиц из групп риска, а именно:

медицинских работников;

лиц, имеющих хронические заболевания;

часто болеющих детей;

лиц старше 65 лет;

беременных.

Получить ее медики советуют до начала эпидсезона.

По сведениям специалистов, сезон ОРВИ обычно начинается с октября и продолжается до марта, заболеваемость гриппом наблюдается с конца ноября по январь. Пик, как правило, приходится на декабрь – январь.

В случае появления у ребенка симптомов ОРВИ рекомендуется не отправлять его в школу или детский сад до выздоровления, обращаться за помощью к врачу.

Заболевшим взрослым советуют своевременно самоизолироваться и не заниматься самолечением.