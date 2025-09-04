14:00
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Общество

Почти 20 миллионов сомов выделили в 2025 году на вакцину против гриппа

В Кыргызстане на приобретение вакцины против гриппа в 2025 году выделили более 19,99 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов ведомства, будет закуплено 63 тысячи 734 дозы вакцины (гриппол плюс). По контракту поставки ожидаются в сентябре, после чего препарат распределят по регионам.

Для сравнения: в 2024-м закупили около 67,8 тысячи доз противогриппозной вакцины, в 2023-м — 90,7 тысячи, в 2022-м — 82,7 тысячи.

Прививка бесплатная и предназначена в первую очередь для лиц из групп риска, а именно:

  • медицинских работников;
  • лиц, имеющих хронические заболевания;
  • часто болеющих детей;
  • лиц старше 65 лет;
  • беременных.

Получить ее медики советуют до начала эпидсезона.

По сведениям специалистов, сезон ОРВИ обычно начинается с октября и продолжается до марта, заболеваемость гриппом наблюдается с конца ноября по январь. Пик, как правило, приходится на декабрь – январь.

В случае появления у ребенка симптомов ОРВИ рекомендуется не отправлять его в школу или детский сад до выздоровления, обращаться за помощью к врачу.

Заболевшим взрослым советуют своевременно самоизолироваться и не заниматься самолечением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342206/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок
Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего
Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз
Более 14 миллионов детей не получили за свою жизнь ни одной прививки — ВОЗ
Депутат Госдумы предлагает вакцинировать всех мигрантов от менингококка
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
4 сентября, четверг
13:34
Почти 20 миллионов сомов выделили в 2025 году на вакцину против гриппа Почти 20 миллионов сомов выделили в 2025 году на вакцин...
13:31
В Кыргызстане легализовано более 8,5 тысячи машин с иностранной регистрацией
13:30
Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
13:15
В городе Ош установят новый флагшток высотой 95 метров
13:07
Минтруда предупреждает о деятельности нелегальных агентств по трудоустройству