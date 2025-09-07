10:28
Общество

Неделя-24. Джалал-Абад хотят переименовать, и о досрочных выборах парламента

Фото из интернета. Въездная арка города Джалал-Абад

В Кыргызстане может исчезнуть город Джалал-Абад. На этой неделе местный кенеш поддержал предложение мэра Эрнисбека Ормокова о переименовании областного центра в Манас.

«Как всем известно, Джалал-Абад — один из древнейших городов. Его нынешнее название основано на легенде о Джалал-ад-Дине, который лечил людей водой и грязью из источника Шор-Булак. По одной из версий, в устах народа осталось это название. А Манас, я думаю, не требует большого пояснения, так как Манас — это наша великая история», — подчеркнул градоначальник. Теперь городской кенеш внесет данное предложение полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области, а дальше уже в Жогорку Кенеш. Кстати, расчетов, сколько потребуется денег на переименование города, никто не делал.

Проверку знаний Правил дорожного движения для нарушителей отложили. С 1 сентября 2025 года инспекторы должны были это делать прямо на месте остановки водителей. В случае провала их планировали временно лишать прав и направлять на пересдачу экзамена. В ГУОБДД отметили, что проверка будет в электронном виде для исключения коррупции. Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации. Инспекторы приступят к проверкам знаний правил в ближайшее время.

  • Кстати, в Кыргызстане разработали проект закона об ужесточении наказаний за нарушения ПДД, новых правилах регистрации транспортных средств и порядке лишения права управления. В документе есть штрафы до 200 тысяч сомов, а срок лишения водительских удостоверений увеличили до 12 лет. За нарушения в состоянии опьянения предусмотрено лишение свободы на 5–7 лет.

В Кыргызстане легализовали более 8,5 тысячи машин с регистрационными номерами Российской Федерации, Республики Армения и ряда других стран. Согласно действующему порядку, кампания завершается 1 октября 2025 года. Установленные ставки сбора за легализацию составляют:

  • для автомобилей с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров — 50 тысяч сомов (500 расчетных показателей);

  • для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 тысяч 1 кубических сантиметров — 100 тысяч сомов (1 тысяча расчетных показателей).

Сотрудники ГКНБ задержали начальника Чаткальского лесхоза лесной службы при МЧС за вымогательство взятки. Он получил 5 миллионов сомов от директора ОсОО «Алтын Белги» за беспрепятственное продолжение работы предприятия по добыче золота в местности Чон-Жайык. В противном случае он угрожал арестом имущества и созданием препятствий со стороны госорганов. Во время задержания деньги выложили на дорогу, что наглядно показало масштаб взятки.

  • Национальный банк улучшил свой прогноз по росту реального ВВП Кыргызстана на 2025 год. Теперь ожидается, что экономика вырастет на 9,5 процента, что выше предыдущего прогноза — 8,5-9 процентов. Одновременно с этим НБ КР ухудшил прогноз по росту инфляции. По мнению его экспертов, по итогам года она может достичь 8,5-9 процентов, что превышает целевой показатель в 5-7 процентов. Это связано ростом цен на импортируемые товары и сырье и повышением цен на коммунальные услуги и увеличением стоимости обучения в вузах.

Во всех школах Бишкека установили «тревожные кнопки». На их обслуживание в этом году выделили 15 миллионов сомов. Еще 24,6 миллиона пойдет на установку систем видеонаблюдения в школах и детских садах, где оборудования пока нет. Тендер объявлен. По данным муниципалитета, в городе 120 школ и 118 детских садов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров за роспуск Жогорку Кенеша и досрочные выборы

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров
Не успели депутаты Жогорку Кенеша приступить к работе после летних каникул, как в обществе вновь начали обсуждать самороспуск парламента и проведение досрочных выборов. Некоторые нардепы, хотя и заявили, что оснований для самороспуска нет, но отметили, что такое решение все же может быть принято. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров в интервью 24.kg рассказал, что согласен с доводами о том, почему лучше провести выборы в этом году, а не в 2026-м.

Саммит ШОС: вызов Западу, амбиции, далеко идущие планы

В китайском городе Тяньцзине завершился 25-й саммит ШОС, побивший, по оценкам журналистов и экспертов, рекорд по присутствию мировых лидеров. Участие в политическом форуме приняли главы 30 государств. Си Цзиньпин призвал партнеров объединиться и «бросить вызов Западу». Как Пекин использовал площадку ШОС для консолидации стран, пытающихся противостоять экономическому давлению США, и как это отразится на Центральной Азии, в материале 24.kg.

Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы

«Салык Сервиса»
Фото «Салык Сервиса». Бакыт Джиенбеков

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бакыт Джиенбеков в экслюзивном интервью 24.kg рассказал о новых подходах к проверке через аналитику данных, о цифровых инструментах, выявлении схем ухода от налогов и о системных изменениях в ведомстве.

Камбаратинская ГЭС-1: какие последствия и риски несет стройка века

Министерство энергетики Кыргызской Республики объявило о начале общественных слушаний и консультаций по проекту Камбаратинской ГЭС-1. Основная цель — предоставить жителям информацию о возможном воздействии строительства гидроэлектростанции на окружающую среду и социальную сферу, а также собрать мнения и предложения заинтересованных сторон.

Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей

24.kg
Фото 24.kg. Проспект Чингиза Айтматова еще до сноса заборов и отъема части участков жителей «Киргизии-1»
Из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова в Бишкеке жители улицы Восточной жилмассива «Киргизия-1» лишились части земельных участков. Теперь, похоже, их хотят оставить без законной компенсации за утраченную частную собственность. Мэрия подала на бишкекчан в суд, чтобы признать отобранную часть их участков и вовсе незаконной.

Плохой пиар мэра Бишкека

Рассвет 1 сентября мэр Бишкека встретил на муниципальном предприятии «Бишкекский городской транспорт». Айбек Джунушалиев в пять утра прибыл в автобусный парк и лично дал инструктаж, а именно «поставил перед водителями конкретные задачи по соблюдению ПДД, правилам остановки, вежливому отношению к пассажирам и бережному использованию муниципального имущества». Есть пиар плохой, не черный, а именно плохой, неэффективный и даже вредный, а есть пиар хороший. Поэтому в пять утра проводить инструктаж водителей, лично рассказывая им очевидные вещи, выглядит, мягко говоря, смешно. Все-таки мэр — это не бригадир и не начальник транспортной колонны.

Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение

личный архив
Фото личный архив. Ишеналы Арабаев
Ишеналы Арабаев создал первый кыргызский букварь, боролся за государственность и возвращал беженцев на родину. Имя Ишеналы Арабаева, выдающегося просветителя начала XX века, сегодня носит один из главных вузов страны. Но за официальной биографией скрывается история сломленных судеб, о которой впервые рассказали его родные.

«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия

«Я убил ее по приказу шайтана. Он вселился в меня и сказал: «Сделай это». Видео, на котором это говорит Дуйшон, муж погибшей 23-летней Айзирек Топчубаевой, матери двоих малолетних детей, быстро завирусилось в соцсетях. А сама трагедия Айзирек стала зеркалом общества, где суеверия маскируют насилие, а джинны — лазейку для оправдания своих действий.

Валютный рынок Кыргызстана: как чувствует себя сом и что ждать в ближайшее время

из интернета
Фото из интернета. По доступным прогнозам серьезных колебаний сома относительно основных валют не ожидается
В августе валютный рынок Кыргызстана продемонстрировал общую стабильность. Несмотря на постоянные колебания курсов российского рубля и евро, сом практически не потерял в цене по отношению к основным валютам и остается одним из самых стабильных в Центральной Азии. По итогам августа больше всего потеряли в цене к сому российский рубль и казахстанский тенге — 0,9 и 0,6 процента. Доллар подешевел только на 0,01 процента. Евро и китайский юань незначительно подорожали — 0,05 и 0,3 процента.

Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы

В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики.

Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой

из архива героини
Фото из архива героини. Айбарчын Абдыразакова
Айбарчын Абдыразакова — одна из немногих девушек-пилотов Кыргызстана, которая разрушает стереотипы и каждый день доказывает, что нет ничего невозможного. В интервью 24.kg девушка рассказала, как прошла путь от работы стюардессой до управления штурвалом самолета, какие трудности пришлось преодолеть и почему небо стало ее настоящим домом.

Как в Бишкеке регулируют электросамокаты: правила, штрафы и безопасность

Генеральный директор ОАО «Кикшеринг Центральная Азия» Бактияр Кожокеев в интервью 24.kg рассказал, нужны ли права для управления электросамокатом, обязательно ли надевать шлем во время поездки и какие меры ждут нарушителей правил.

От Au-pair до медсестры в психиатрии: путь Назик Акматовой в Германии

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Назик Акматова

Назик Акматова (Енгелен) родом из Чуйской области. Училась три года в Бишкекском государственном университете по специальности «лингвистика» (немецкий/русский языки). В 2018 году девушка переехала в Германию, чтобы попрактиковать язык. Планировала провести в этой стране год, но в итоге решила остаться там. О своих впечатлениях и достижениях Назик рассказала 24.kg.

Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке

Заключение трудового договора — важный этап официального трудоустройства. Согласно трудовому законодательству Кыргызской Республики, договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается работнику, второй остается у работодателя. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции пояснили, как правильно это сделать.

Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей

Ажыбека Нурланова
Фото Ажыбека Нурланова. Озеро Кель-Суу
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посетим Аламединское ущелье, доберемся до Иссык-Куля, а также озер Кель-Суу, Кара-Камыш и Арстанбап.

Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (8 — 14 сентября) сразу несколько премьер триллеров. Самый заметный с звездной актрисой Робин Райт. Много продолжений драматических сериалов. Есть мультфильм и детское фэнтези.

