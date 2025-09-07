Неделя-24. Джалал-Абад хотят переименовать, и о досрочных выборах парламента

В Кыргызстане может исчезнуть город Джалал-Абад. На этой неделе местный кенеш поддержал предложение мэра Эрнисбека Ормокова о переименовании областного центра в Манас.

«Как всем известно, Джалал-Абад — один из древнейших городов. Его нынешнее название основано на легенде о Джалал-ад-Дине, который лечил людей водой и грязью из источника Шор-Булак. По одной из версий, в устах народа осталось это название. А Манас, я думаю, не требует большого пояснения, так как Манас — это наша великая история», — подчеркнул градоначальник. Теперь городской кенеш внесет данное предложение полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области, а дальше уже в Жогорку Кенеш. Кстати, расчетов, сколько потребуется денег на переименование города, никто не делал.

Проверку знаний Правил дорожного движения для нарушителей отложили. С 1 сентября 2025 года инспекторы должны были это делать прямо на месте остановки водителей. В случае провала их планировали временно лишать прав и направлять на пересдачу экзамена. В ГУОБДД отметили, что проверка будет в электронном виде для исключения коррупции. Особое внимание намерены уделять грубым нарушителям, создающим аварийные ситуации. Инспекторы приступят к проверкам знаний правил в ближайшее время.

Кстати, в Кыргызстане разработали проект закона об ужесточении наказаний за нарушения ПДД, новых правилах регистрации транспортных средств и порядке лишения права управления. В документе есть штрафы до 200 тысяч сомов, а срок лишения водительских удостоверений увеличили до 12 лет. За нарушения в состоянии опьянения предусмотрено лишение свободы на 5–7 лет.

В Кыргызстане легализовали более 8,5 тысячи машин с регистрационными номерами Российской Федерации, Республики Армения и ряда других стран. Согласно действующему порядку, кампания завершается 1 октября 2025 года. Установленные ставки сбора за легализацию составляют:

для автомобилей с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров — 50 тысяч сомов (500 расчетных показателей);

для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 тысяч 1 кубических сантиметров — 100 тысяч сомов (1 тысяча расчетных показателей).

Сотрудники ГКНБ задержали начальника Чаткальского лесхоза лесной службы при МЧС за

вымогательство взятки

. Он получил 5 миллионов сомов от директора ОсОО «Алтын Белги» за беспрепятственное продолжение работы предприятия по добыче золота в местности Чон-Жайык. В противном случае он угрожал арестом имущества и созданием препятствий со стороны госорганов. Во время задержания деньги выложили на дорогу, что наглядно показало масштаб взятки.

Национальный банк улучшил свой прогноз по росту реального ВВП Кыргызстана на 2025 год. Теперь ожидается, что экономика вырастет на 9,5 процента, что выше предыдущего прогноза — 8,5-9 процентов. Одновременно с этим НБ КР ухудшил прогноз по росту инфляции. По мнению его экспертов, по итогам года она может достичь 8,5-9 процентов, что превышает целевой показатель в 5-7 процентов. Это связано ростом цен на импортируемые товары и сырье и повышением цен на коммунальные услуги и увеличением стоимости обучения в вузах.

Во всех школах Бишкека установили «тревожные кнопки». На их обслуживание в этом году выделили 15 миллионов сомов. Еще 24,6 миллиона пойдет на установку систем видеонаблюдения в школах и детских садах, где оборудования пока нет. Тендер объявлен. По данным муниципалитета, в городе 120 школ и 118 детских садов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

