В Национальный центр охраны материнства и детства поступил гуманитарный груз из Южной Кореи в виде комплектующих для установки системы «теплый пол». Об этом сообщили в медучреждении.

По данным центра, в его структурных подразделениях продолжается капитальный ремонт. Есть отделения, требующие особых условий для пребывания и лечения больных детей.

Поставка груза на общую сумму $114,3 тысячи осуществлялась в рамках меморандума между НЦОМиД и Корейским институтом закупок для реализации глобальной программы K-INNO.

Теплый пол предназначен для оснащения ряда отделений НЦОМиД, включая патологию перинатального периода, урологию, челюстно-лицевую хирургию и другие. Установка современных высокотехнологичных систем позволит обеспечить экологичный и безопасный обогрев помещений в зимний период.