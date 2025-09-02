Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России

Китай временно предоставляет гражданам России безвизовый въезд. Об этом передает Reuters.

Министерство иностранных дел страны сегодня заявило, что КНР на пробной основе разрешит гражданам РФ с обычными паспортами въезжать к ним без визы.

Безвизовый режим будет действовать один год с 15 сентября, при этом срок пребывания в Китае не должен превышать 30 дней.

Ранее россиянам для поездок в КНР требовалась виза, за исключением некоторых территорий, таких как Гонконг и Макао. С 2023-го между РФ и Китаем также действует соглашение о безвизовых групповых поездках и транзите.

В июле издание The Washington Post сообщало, что КНР предоставила безвизовый въезд до 30 дней гражданам 74 государств для развития туризма, однако россияне в этот список не входили. С 2023 года граждане Германии также могут посещать Китай без визы.