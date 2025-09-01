Новый учебный год. Министр просвещения рассказала об основных изменениях

Школы Кыргызстана встречают первый учебный год в условиях начала масштабной трансформации всей системы образования и ее ключевой составляющей — перехода на 12-летнее школьное образование.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения со ссылкой на главу ведомства Догдуркуль Кендирбаеву, за 30 лет независимости страна впервые подошла к системным и масштабным реформам в области образования.

«На протяжении десятилетий у республики не было единой политики в сфере учебного книгоиздания, не хватало стабильного финансирования. Книги выходили разрозненно — один-два названия в год, зачастую за счет международных проектов. Полных линеек учебников для начальной, средней или старшей школы у нас никогда не было. Сегодня ситуация изменилась.

По поручению президента впервые выделено 744 миллиона сомов на массовый выпуск учебников нового поколения. Впервые создаем целые линии учебников — для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов, которые с этого года учатся по обновленным программам и новому государственному образовательному стандарту», — сказала она.

Уже вышли учебники по английскому языку для 3-9-х классов, завершается выпуск книг по математике и естественным наукам. Через три года всех школьников обещают полностью обеспечить учебниками.

«Эти книги — национальный продукт. Они готовятся в издательском доме «Окуу китеби» и печатаются в типографии ОАО «Учкун». Каждый комплект включает учебник, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя. Печатные издания дополняются электронными версиями, чтобы у каждого ребенка был удобный доступ к материалам. Это наш первый опыт в таком масштабе, и мы честно признаем: трудности будут, но мы готовы их оперативно устранять», — отметила Догдуркуль Кендирбаева.

Она назвала ключевые изменения нового учебного года:

• С 1 сентября обучение в школах будет проходить по новому государственному образовательному стандарту.

• Обновлены предметные стандарты и программы для 1-12-х классов.

• Во все школы страны поступают учебники нового поколения.

• За короткий срок проведена масштабная подготовка: десятки тысяч педагогов прошли тренинги и семинары, чтобы уверенно работать в новых условиях.

• Осуществлена методическая цифровая поддержка учителей, среди которых распределено более 27 тысяч ноутбуков «Алтын казык». Такое же количество ноутбуков будет передано другим педагогам в течение года.

• Созданы электронные дневники и цифровые платформы, которые помогут учителям и родителям лучше отслеживать процесс обучения.

• По всей стране проведена большая работа по ремонту и строительству школ. К началу учебного года сданы в эксплуатацию 63 новые школы и 19 детских садов, и этот темп будет сохранен, на стадии строительства еще ряд школ.

Глава Минпросвещения заметила, что учителя — главный гарант успеха реформ.

«Ваши профессионализм, терпение и любовь к детям определяют, насколько качественно будут реализованы все эти изменения. Государство сделало свою часть работы: обеспечило стандартами, учебниками, программами и финансами. Как заявил глава государства, с нового года ожидается повышение заработной платы работникам базового образования. Теперь все это приобретает смысл только благодаря вашему ежедневному труду. От всей души благодарю вас за труд и преданность делу. Я верю в ваш профессионализм, в вашу любовь к детям и в вашу готовность вести их к будущему», — обратилась она к педагогам.

Кроме того, Догдуркуль Кендирбаева обратилась к родителям.

«Мы понимаем ваши переживания. Я сама когда-то преподавала детям по изношенным и устаревшим книгам, а иногда и вовсе без них. Но теперь ситуация меняется. Мы просим вашего терпения и поддержки. Учебники печатаются круглосуточно, в ближайшее время они поступят в школы. А пока родители как государственных, так и частных школ имеют равный доступ к «Электронному дневнику» и цифровым книгам. Наши усилия направлены на то, чтобы каждый ребенок получил качественное образование бесплатно и без лишних затрат для семьи», — добавила она.