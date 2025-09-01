Новый учебный год начался в школах Кыргызстана

Новый 2025/2026 учебный год начался в образовательных организациях Кыргызстана. Сегодня, 1 сентября, в школах прозвенит Первый звонок.

В Министерстве просвещения озвучили 24.kg темы первых уроков:

для 1-х классов: «Иду в школу — сокровище знаний!»;

для 2-4-х классов: «Моя любимая школа — моя цветущая Родина!»;

для 5-9-х классов: «Кем я хочу стать и как «новая» школа мне в этом поможет?»;

для 10-11-х классов: «Образование будущего: что мне дает программа «Алтын казык?»

Отметим, что эта программа предусматривает модернизацию системы образования — переход на 12-летний формат школьного образования.

Из-за реформы впервые за партами в этом году окажется более 200 тысяч первоклассников и второклассников.

Всего в республике 2 тысячи 394 школы, в том числе 224 частных. В них обучается более 1,5 миллиона учеников.

В системе школьного образования задействовано более 93 тысяч учителей, есть вакансии.