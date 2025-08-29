11:33
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики

В Бишкеке по адресу: улица Жукеева-Пудовкина, 41, завершено строительство нового здания Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва тяжелой атлетики. Об этом сообщает Минстрой.
 
По его данным, строительство началось в 2023 году и было профинансировано из республиканского бюджета. Общая стоимость объекта составила 42 миллиона сомов.
 
Здание площадью 459 квадратных метров состоит из двух блоков. В новом объекте оборудован современный зал для соревнований, кабинет тренера и комфортные раздевалки.
 
Здание будет введено в эксплуатацию с началом нового учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341422/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
НЦПП признал удовлетворительным содержание заключенных в ИВС ГУВД Бишкека
Объединение школ в Бишкеке продолжится
В Минприроды ожидают, что ситуация со смогом в Бишкеке улучшится
В Бишкеке временно изменятся схемы движения 14 автобусных маршрутов
Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
За лето из бишкекской школы № 37 уволились 15 учителей
Эксперты советуют застройщикам переосмыслить понятие «ценности недвижимости»
В Бишкеке прорубят новую улицу, которая станет альтернативой улице 7 Апреля
В Свердловском районе Бишкека за месяц зарегистрировано 107 пожаров
В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
11:27
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в ...
11:26
Сфера культуры должна пройти полную реформу — спикер Нурланбек Тургунбек уулу
11:22
Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
11:20
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
11:16
В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики