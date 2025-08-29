В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики

В Бишкеке по адресу: улица Жукеева-Пудовкина, 41, завершено строительство нового здания Специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва тяжелой атлетики. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, строительство началось в 2023 году и было профинансировано из республиканского бюджета. Общая стоимость объекта составила 42 миллиона сомов.