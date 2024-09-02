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Общество

Начало учебного года. На каждый маршрут в Бишкеке добавили автобусы

В столице 2 сентября на линии вышли 1 тысяча 2 автобуса МП «Бишкекский городской транспорт», 41 троллейбус и 46 автобусов, курсирующих по маршрутам, ранее обслуживающимся троллейбусами, а также 174 маршрутных микроавтобуса муниципального предприятия «Объединение пассажирских перевозок» и 124 автобуса ОсОО «ЭКО пассажирские перевозки». Такие данные приводит столичный муниципалитет.

К началу нового учебного года к каждому автобусному маршруту добавилось по 2-3 автобуса с учетом сокращения расстояния между ними и увеличения пассажиропотока.

В мэрии добавили, что во избежание дорожных заторов и в рамках обеспечения общественной безопасности к 114 столичным школам закреплены сотрудники Патрульной службы милиции. Около торговых и рыночных комплексов дежурят 40 служб. Всего было задействовано более 1 тысячи сотрудников милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303742/
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