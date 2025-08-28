18:14
На Иссык-Куле жители обеспокоены дымом с кирпичного завода — травит туристов

На побережье Иссык-Куля в селе Корумду заработал новый кирпичный завод, который вызывает серьезное недовольство у местных жителей и туристов. По их словам, при обжиге кирпича выбрасывается густой черный дым, который распространяется на населенные пункты. 

Очевидцы отмечают, что дым идет без какой-либо фильтрации и мешает отдыху и оздоровлению людей.

«Люди приезжают на Иссык-Куль дышать чистым воздухом, а здесь их травят как тараканов дихлофосом», — пишет один из пользователей в социальных сетях. В сети также опубликовано видео, на котором виден густой столб дыма, поднимающийся над территорией завода.

Жители интересуются, какие есть законные способы противодействовать загрязнению биосферной территории, и призывают власти принять меры для сокращения выбросов или закрытия предприятия.

Экологи напоминают, что территория Иссык-Куля имеет особый природоохранный статус, а промышленные выбросы на побережье могут наносить серьезный ущерб экосистеме и здоровью людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341344/
просмотров: 519
