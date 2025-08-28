Глава ГНС провел рейд в Оше: изъяли контрафактные напитки

Глава Государственной налоговой службы Алманбет Шыкмаматов провел внезапный рейд на рынке города Ош. Вместе с инспекторами он прошел по рядам, заглянул в склады и точки оптовиков. Уже на первых прилавках были выявлены массовые факты продажи контрафактных безалкогольных напитков.

По закону в Кыргызстане вся продукция должна маркироваться акцизными марками. Однако бутылки и упаковки, оказавшиеся в руках проверяющих, были без них. Часть напитков оказалась изготовлена кустарным способом.

«Вот, пожалуйста, подделка. Сделано кустарным методом. Это массовое нарушение. Кто хозяин? Где поставщик?» — резко обратился Алмамбет Шыкмаматов к торговцам.

Продавцы заметно нервничали. Кто-то пытался оправдаться, что товар «привезли со склада», другие отмалчивались. Один из предпринимателей и вовсе заявил, что не знает, кому принадлежит продукция.

В отдельных коробках сотрудники ГНС находили целые партии напитков без маркировки. Шыкмаматов несколько раз повторял: «Подделка! Подделка!», демонстрируя товар журналистам и своим подчиненным.

По данным ГНС, на рынок регулярно поступают крупные партии контрафактной продукции — в отдельных случаях до нескольких фур. Реализация ведется без документов, а упаковки и этикетки подделаны.

«Сегодня ясно одно — рынок наводнен подделками. Мы должны навести порядок. Контрафакт бьет не только по бюджету, но и по здоровью граждан», — заявил глава налоговой службы, пообещав продолжить регулярные рейды.

Материалы по выявленным фактам будут переданы в правоохранительные органы.