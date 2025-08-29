В Бишкеке 29 августа будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +36 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — переулок Никитина, улицы Семешко, Суюмбаева, Баетова, проспект Жибек Жолу;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик»;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), отрезки улиц Фучика, Термечикова, Сандык Тор, Тыныстанова, 189А, переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Коргонской, село Мраморное (улица Северная), улица Урицкого, 42;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбоб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);

9.00-12.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-5 — Келечек-13);

9.00-13.00 — село Маевка (улицы Молодой Гвардии, Арычная, Восточная);

13.00-16.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Васильева, Кызыл-Кийской, Кокчетавской, Манаса, переулки Тихвинский, Измайловский;

13.00-17.00 — село Маевка (улицы 8 Марта, Садовая, Арычная).

Памятные даты

Продемонстрирована первая электроплита

Фото из интернета. Мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на девять лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Даймлер не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Фото из интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

Куда сходить