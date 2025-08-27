28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Исакеева, Ауэзова;

9.30-17.00 — «Городок строителей», 12;

9.30-17.30 — отрезки улиц Гоголя, Токтогула;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кожояр, Кемин);

9.00-13.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Московской, Чокморова, Абдрахманова, Тыныстанова, жилмассив «Ак-Бата» (улицы Ак-Бата-9, Ак-Бата-10);

9.00-17.00 — улицы Тыныстанова, 189, отрезок проспекта Айтматова, улица Лумумбы, 145, отрезки переулка Шевченко, улиц Куренкеева, Шевченко, Уметалиева;

10.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, Балтагулова, 3-я линия, Алтымышева;

13.00-17.00 — отрезок улицы Токтоналиева, село Нижняя Ала-Арча (переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);

5.00-17.00 — села Мраморное (улицы Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген), Озерное (улицы Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял-Акчи), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Гоголя, Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева, Логвиненко, Чернышевского, Фабричная, Проскурякова, тупик Кавказский РЭС, Фабричный, жилмассив Манас-Ата, Контур № 912), жилмассив «Тунгуч» (улицы Кырман, Манас, 50 га, 44 га, Нооруз, Арашан, Ак-Кайын, Келечек, Тилебалды-Ата, Оскон-Ордо, Чокморова), село Таш-Добо (улицы Бегельдинова, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Советская, Ленина, Озгоруш, Больничная, Нарынская, Южная, Абыкан-Ата, дачи «Восход», Комсомольская, Жоробаева, Кооперативная, переулки Колхозный, Горького, Кашка-Суу, жилмассив 32, 40га), село Ленинское (улицы Набережная, Садовая, Коммунарская, Алма-Атинская, Восточная, Нижняя, Сельповская, Подгорная, Солнечная, ПМК-3, Денисенко, А.Олейниченко, Прохладная, Виноградная, Ш.Иманакунова, переулки Южный, Зеленый, Ленина, тупик Алма-Атинский);

13.00-17.00 — село Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Айбулак, Кутманова, Бейшембаева, Молодежная, Эсенбай-Ата, Омурзакова, Арычная, Доскожоева, переулок Зеленый);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Кызыл-Дыйкан, город Кара-Балта (улицы Оборонная), село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Ленина, Чапаева, Леволинейная, Праволинейная, Логвиненко, Кирова, Степная, Пионерская, 40 лет Октября), село Кашкелен (улицы Сматова, Эгинбаева);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Интернациональное (улицы Молодежная, Лермонтова);

9.00-17.00 — город Кант улицы Тагаева, Куренкеева, Токтогула, Фрунзе, Ленина, Кутузова, Восточная, Шмелева, Дачная, Тулебердиева, Красноармейская, Октябрьская, Матросова, Коммунистическая, Победа, восточная промзона, 3-й микрорайон);

9.00-13.00 — село Сарыжон (улицы Арашан-Жол, Болеболаева);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Темен-Суу (улицы Садовая, Украинская);

9.00-17.00 — село Садовое (улицы Шевченко), Ак-Соок (улицы Луговая, Фрунзе, Северная), Александровка (улицы Комсомольская, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская), Петровка (улицы Киргизская, Ленина, Ломоносова, Новая, Центральная-Шевченко, Центральная-Толстого, МТФ, Новостройка, Беш-Терекская, Больничная, Советская), Беловодское (улицы Солнечная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улицы Центральная, Ключевая, Молодежная, Комсомольская, Луговая), село Чалдовар (улицы Комсомольская, Советская, Ленина, Пограничная, Мичурина, Навои, Первомайская, Чапаева, Скупченко, Смаилова, Подгорная, Ворошилова, Калинина, Октябрьская, Молодежная, переулки Фабричный, Школьный, Колхозный, Кузнечный;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Кайназарова, Сураналы, Тоголок, Кашка-Суу, Омурбек, Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, имени Крупской, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Новая, Майтан, Ноорузбая, Иманкулова, Шопокова, Оторова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Жайчи, Береговая, Холодное ущелье имени Ж.Айзабекова, Гагарина, ГЭС, Токтогула, Четинди, Ф. Вет-Ирвис, Бапанов Д., Каракинова, К. Рысалиев, кошара), Конуш (улицы Айдаркан А.,Джумабаева, Школьная, Шопокова, Бозжигит, Осмонкулова, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка), дачи (СТ Эдельвейс, Электромеханик), Саз (улицы Бекбалаев Ж., кошара), село Сокулук (улицы Степная, 27-го Партсъезда);

9.30-17.00 — село Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык», Пограничная, Крупская, Западная, Строительная, Ала-Арчинская, Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Гагарина, Северная, Степная, Токтогула, Советская, Мира, Алимжан-Ата, Терек-Суу, Проектируемая, Кустанайская, Молодежная, Корсаковых, Кудайберген-13, контур № 439, жилмассивы «Кудайберген», «Поле-Чудес»), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Пограничная, Ала-Арчинская, Комсомольская, Колхозная, Фрунзе, Пионерская, Комсомольская, Степна, Южная, Полярная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кегети (улицы Исаева, Жумашева), город Токмак (улицы Кирова, Ключевая, Коммунальная, Комсомольская, Матросова, Жантаева, Зеленая, Речная, Ломоносова, М.Горького, Ленина, Больничная, Веселая, Верхнелуговая, Набережная, Киргизская, Тюлебердиева, Нижнелуговая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-20.00 — села Тельман, Аксай, Жетиген;

9.00-17.00 — село Советское (улицы Дружба, Школьная).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Салиева, Московская, Кутманалиева, Кравцова Пржевальского, микрорайон «Кирпичный завод», Восход № 21), село Бору-Баш ( Кен-Суу, Сары-Тологой, Чон-Таш, Жылуу-Булак, Ак-Булак, Табылгыты.

14.00-17.00 — Кызыл-Суу, Чон Кызыл-Суу, Пристань, Саруу, Жалгыз-Орук, Оргочор, Светлая поляна, Балтабай, Жон-Булак, Ырдык, Конкино, Чырак, Кабак, Жети-Огуз, Желе-Добо, Тилекмат, Мундуз, Ак-Добо, Ан-Остон, Ак-Кочкор, Барскон, Жаргылчак, Ак-Терек, Дархан, Жениш, Боз-Бешик.

4 Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын ( район «Ак-Коргон», Интернат), села Кара-Бук, Ак-Учук, Ак-Чий, Узун-Булак, Казарман;

10.00-17.00 — село Мин-Булак;

10.00-16.00 — село Кара-Чий;

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын.

5 Таласская область