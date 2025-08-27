09:48
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции

В Джалал-Абаде подготовка к празднованию Дня независимости 31 августа идет полным ходом. В городе устанавливают блокпосты на круговых, усиливаются меры безопасности.

Главные праздничные мероприятия в этом году пройдут именно в Джалал-Абаде. 30 августа ожидается участие президента, который откроет ряд социальных объектов, включая новое здание областной администрации.

В социальных сетях уже опубликовано видео с репетиции торжеств. На центральной площади города отрабатывают масштабную культурную программу с участием сотен артистов.

Местные жители в шутку отмечают, что праздник «лучше встретить с запасом продуктов», так как в дни торжества рынки могут быть закрыты.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341110/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Казахстана поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины
В Джалал-Абаде продолжают сносить незаконные строения
Из вузов Джалал-Абада отчислены 2 тысячи 606 студентов
Джалал-Абад готовится к празднованию Дня независимости
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде
В Джалал-Абаде достраивают здание полпреда президента и мэрии за 1,65 миллиарда
Камчыбек Ташиев: В Джалал-Абаде построят музей и вынесут рынки за город
Крупный пожар в Джалал-Абаде потушен
Горит центральный парк Джалал-Абада
В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
27 августа, среда
09:39
Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ...
09:38
В Джети-Огузском районе трансформировали земли под агропромышленный комплекс
09:24
В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции
09:23
Доллар еще ослабел к сому, рубль начал дорожать. Курс валют на 27 августа
09:20
В доме престарелых в Нижне-Серафимовке хоронят без имен и крестов