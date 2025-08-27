В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции

В Джалал-Абаде подготовка к празднованию Дня независимости 31 августа идет полным ходом. В городе устанавливают блокпосты на круговых, усиливаются меры безопасности.

Главные праздничные мероприятия в этом году пройдут именно в Джалал-Абаде. 30 августа ожидается участие президента, который откроет ряд социальных объектов, включая новое здание областной администрации.

В социальных сетях уже опубликовано видео с репетиции торжеств. На центральной площади города отрабатывают масштабную культурную программу с участием сотен артистов.

Местные жители в шутку отмечают, что праздник «лучше встретить с запасом продуктов», так как в дни торжества рынки могут быть закрыты.