Бишкекчане могут получить кредит на установку экологичной системы отопления

Жители столицы скоро могут воспользоваться кредитами до 1 миллиона сомов для модернизации своих домов с установкой экологически чистых систем отопления в рамках проекта «Улучшение качества воздуха», реализуемого при поддержке Всемирного банка. Об этом сообщает Минфин.

По его данным, финансирование будет предоставляться через коммерческие банки на установку различных систем отопления — тепловых насосов, электрических котлов и систем солнечного нагрева воды.

«Жители смогут получить кредиты до 1 миллиона сомов по сниженной процентной ставке для модернизации своих домов, а компании-поставщики оборудования — до 5 миллионов сомов на поставку и установку теплового оборудования», — говорится в сообщении.