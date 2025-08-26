18:04
Общество

Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр

Мэрия Бишкека прилагает огромные усилия, чтобы город оставался зеленым. Об этом сегодня на экосовете заявил мэр Айбек Джунушалиев.

«Мы получили город зеленым и должны приложить все усилия, чтобы и завтра он оставался таким же. Конечно, есть недостатки в любой работе. Мы не боимся говорить об этом. Я надеюсь, что общими усилиями мы найдем пути решения проблемных вопросов», — сказал градоначальник.

Он отметил, что сотрудники муниципалитета — его заместители и руководители служб — не приезжают работать из Америки.

«Мы все здесь живем, здесь живут мои дети, родители, и мы тоже хотим, чтобы город оставался зеленым. Никто из нас бездумно не собирается идти и сносить деревья. Все делается в рамках реализации инфраструктурных проектов. При этом мы всегда должны восполнять то, что сносят», — добавил Айбек Джунушалиев.

По данным «Бишкекзеленстроя», за семь месяцев 2025 года в столице снесли 2 тысячи 155 деревьев, а посадили 7 тысяч 615 растений, в том числе 3,4 тысячи саженцев лиственных пород, 2,4 тысячи хвойных и 1,7 тысячи кустарников.
