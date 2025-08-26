27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-12.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Кропоткина, переулки Ясенский, Койташский;

9.30-17.00 — «Городок строителей», 12;

9.30-18.00 — отрезки улиц Медерова, Матросова;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Масыралиев, Аксы, Ош-3000, Матисаков, Термечикова, Ынтымак);

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Нур-Ордо);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кейкап, Узун-Булак, Баба-Ата, Кен-Кол), отрезки улиц Тимирязева, Токтогула;

9.00-13.00 — улица Лумумбы, 157, Северная объездная дорога, села Пригородное (контуры 189, 27, 137, 136, 139), Маевка (контуры 684, 296), Озерное (контур 906, Полевой стан);

9.00-15.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Власова, Кайназаровой, Месароша;

9.00-16.00 — отрезки переулка Талды-Суйского, улиц Бурулдайской, Базар-Курганской, Джалал-Абадской;

9.00-17.00 — села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), Пригородное, № 2 бригада, участки 1, 2, 3, контур 136, 161, 172, 180, 185, улицы Чуй-41 — Чуй-47;

13.00-17.00 — улица Лумумбы, 147;

15.00-17.00 — отрезки улиц 9 января, Кайназаровой, проспекта Дэн Сяопина.

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Карасаева, Дербишева, Жамансариева, Ленина, Жусаева, Алыбакова, Абдрахманова, Гебзе, Московская, Асаналиева, Кутманалиева, Королькова, Айни, Октябрьская, Коенкозова, Тыныстанова, Гагарина, Токтогула, Элебаева, Харьковская, Гоголя, Пионерская, Кравцова, Курочкина, Пушкина, Баялинова, Воронежская, Бекбоева, Маяковского, Мурманская. Восход, дом № 21, микрорайон «Кирпичный завод»), село Жаны-Арык, Кызыл-Туу, Михайловка, Кочу,Талды-Суу, Токтоян, Тогузбай, Байзак, Кен-Суу, Ак-Булун, Ак-Булак, Боз-Булун.

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (улица Ленин, дом № 71), село Таш-Башат;

10.00-19.00 — село Мин-Булак;

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;

9.00-19.00 — села Казарман, Арал.

4 Таласская область Таласская область