19:03
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь»

Фото 24.kg. В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат – Горы – Молодежь»

Специальный представитель президента Кыргызской Республики по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова приняла участие в открытии летнего лагеря «Климат – Горы – Молодежь» в селе Чон-Кызыл-Суу Иссык-Кульской области.

Молодежный лагерь проходит с 22 по 28 августа на базе гидрометеорологической станции. Его организовали Программный офис ОБСЕ в Бишкеке совместно с представителем президента, Федерацией альпинизма и спортивного лазания, Институтом водных проблем и гидроэнергетики НАН и молодежной организацией «Жердин балдары».

Программа лагеря включает обучение лидерским качествам, экологической осознанности, навыкам полевых исследований и основам альпинизма. Участники изучают проблемы таяния ледников, деградации пастбищ и охраны окружающей среды на примере ледника Кара-Баткак.

В ходе открытия Динара Кемелова рассказала о целях Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы, проблемах изменения климата и природных катаклизмах, с которыми сталкиваются жители горных районов, а также приоритетах Кыргызстана в области устойчивого развития горных территорий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340973/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт
Президент подписал Закон «Об инвестициях в Кыргызской Республике»
Вместо зеленых гор песчаные дюны. Почему в Центральной Азии исчезнет жизнь
Садыр Жапаров ознакомился с реализацией экологического проекта на Иссык-Куле
Президент Садыр Жапаров посетил завод «Тундук Бетон» в Иссык-Кульской области
Президент подписал изменения в законы о госимуществе и ГЧП
В КР установили жесткий лимит на отклонение от смет при строительстве дорог
Для сохранения природы. В Кыргызстане предлагают введение более жестких санкций
Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана
Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
18:58
В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь» В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Гор...
18:30
27 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:17
В Таласском районе открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти
18:00
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
17:58
Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи