Специальный представитель президента Кыргызской Республики по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова приняла участие в открытии летнего лагеря «Климат – Горы – Молодежь» в селе Чон-Кызыл-Суу Иссык-Кульской области.

Молодежный лагерь проходит с 22 по 28 августа на базе гидрометеорологической станции. Его организовали Программный офис ОБСЕ в Бишкеке совместно с представителем президента, Федерацией альпинизма и спортивного лазания, Институтом водных проблем и гидроэнергетики НАН и молодежной организацией «Жердин балдары».

Программа лагеря включает обучение лидерским качествам, экологической осознанности, навыкам полевых исследований и основам альпинизма. Участники изучают проблемы таяния ледников, деградации пастбищ и охраны окружающей среды на примере ледника Кара-Баткак.

В ходе открытия Динара Кемелова рассказала о целях Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы, проблемах изменения климата и природных катаклизмах, с которыми сталкиваются жители горных районов, а также приоритетах Кыргызстана в области устойчивого развития горных территорий.