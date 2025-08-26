11:12
Общество

Факт незаконной приватизации швейной фабрики выявили в Чуйской области

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана выявил факт незаконной приватизации промышленного объекта и земельного участка площадью 2,13 гектара в селе Чалдовар Панфиловского района Чуйской области. Речь о здании АО «Чалдоварская швейная фабрика».

По данным ГКНБ, объект в 2004 году передали в частную собственность без проведения аукциона или конкурса, что нарушило Закон «О приватизации государственного имущества». Кроме того, сделка противоречила нормам законодательства в сфере образования, запрещающим приватизацию земель и объектов образовательных организаций.

Текущий владелец, гражданин Кыргызстана Д.В.И., признал незаконность приобретения и добровольно передал имущество с земельным участком обратно в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340953/
просмотров: 532
