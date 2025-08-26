09:37
Общество

На участке под реабилитационный центр строят многоэтажку — Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев в своем Telegram-канале рассказал, как в Бишкеке выделили землю под реабилитационный центр для лиц с инвалидностью, но строят очередную многоэтажку.

По его словам, в жилмассиве «Кок-Жар», по улице Молдокулова, 100/1, должны были построить реабилитационный центр, но общественное объединение «Учебно-реабилитационный центр инвалидов детства «Ювентус», владевшее землей, с помощью изменения целевого назначения добилось того, чтобы участок оказался у строительной компании.

«Хорошие намерения о помощи людям с инвалидностью превратились в бизнес. Надеюсь, мэрия потребует своей части коммерческих объектов на строящемся объекте, а ГКНБ привлечет к ответственности тех, кто изменял целевое назначение земли», — написал Дастан Бекешев.

В Госагентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии нардепу ответили, что земельный участок площадью 0,5 гектара предоставили во временное пользование ОО «Учебно-реабилитационный центр «Ювентус»» на основании постановления мэрии Бишкека от 24 декабря 1998 года № 779.

После, 26 февраля 2003-го, оформлен госакт о праве частной собственности на земельный участок № 0014940, которому присвоен идентификационный код 1-04-18-0016-0184. Целевое назначение участка определено под первую очередь строительства учебно-реабилитационного центра.

23 мая 2014-го на основании заявления собственника произведен раздел указанного земельного участка на две самостоятельные единицы. Прежний идентификационный код аннулирован, новым участкам присвоены коды 1-04-18-0016-0684 и 1-04-18-0016-0683.

10 июня 2020-го зарегистрирован договор о совместной деятельности № 278-518, заключенный между ОсОО «Ювентус Инвест» и ОсОО «Озтопрак».

В соответствии с градостроительными заключениями Бишкекглавархитектуры, функциональное назначение земельных участков изменили на проектирование и строительство многоэтажных жилых домов с благоустройством, озеленением и специализированным учебным корпусом для детей с инвалидностью.

7 июня 2024 года зарегистрировали определение суда об утверждении мирового соглашения, заключенного между ОсОО «Ювентус Инвест» и ОсОО «Озтопрак», а также соглашения о расторжении договора о совместной деятельности. В результате право собственности ОсОО «Озтопрак» прекращено.

Впоследствии, 3 июля 2024-го на основании договора о совместной деятельности, заключенного между ОсОО «Монолит Капитал Строй» и ОсОО «Ювентус Инвест», зарегистрировано право собственности за ОсОО «Монолит Капитал Строй».

На основании градостроительного заключения от 30 июля 2024-го произведено объединение двух земельных участков и оформлен госакт о праве частной собственности.

Кроме того, зарегистрированы предварительные договоры купли-продажи в отношении жилых помещений (квартир), подлежащих передаче в собственность после завершения строительства многоквартирного дома.

Уточняется, что вопрос об обязательстве строительной организации по предоставлению мэрии Бишкека определенного количества жилых или нежилых помещений не относится к компетенции госагентства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340933/
