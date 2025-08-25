20:07
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Общество

Предка человека возрастом более 3 миллионов лет впервые покажут в Европе

Фото интернета

Фрагменты костей афарского австралопитека Люси 25 августа представят в Национальном музее Чехии в Праге — впервые в Европе. Об этом пишет DW.

Останки, которым 3,18 миллиона лет, обнаружены в 1974 году в Эфиопии. Эта находка в свое время произвела революцию в понимании происхождения человека. Кроме того, из Эфиопии также привезли Селама — окаменелого детеныша австралопитека, жившего на 100 тысяч лет раньше Люси и найденного в том же месте спустя 25 лет.

«Селам никогда не демонстрировали за пределами Эфиопии, а Люси лишь однажды показывали в США», — отметил директор музея Михал Лукеш.

Переданные Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе останки «относятся к числу самых ценных и древних палеоантропологических экспонатов в мире», – добавил он.

Люси ходила на двух ногах и, предположительно, умерла в возрасте от 11 до 13 лет, что считалось взрослым возрастом для ее вида. Анализ перелома на одной из костей Люси показал, что, вероятно, она погибла, упав с высокого дерева. Долгое время она считалась древнейшим найденным предком человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340894/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
В музее Лояна обнаружили «предка» Лабубу, продажи которой бьют все рекорды
Британка вернула итальянскому музею картину XVI века, украденную полвека назад
Музей ретроавтомобилей построят в Бишкеке на территории Западного автовокзала
Мастер-класс по мокрому валянию войлока пройдет в Музее изобразительных искусств
В Москве в Музее Востока пройдет выставка изобразительного искусства Кыргызстана
Нас просто могут закрыть. Как руководство планирует спасать музей имени Фрунзе
Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки
В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе
В Санкт-Петербурге открыли Музей бомжей
Экспозиция цифровых двойников открылась в Бишкеке
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бишкекчанина оштрафовали за&nbsp;продажу мяса по&nbsp;завышенным ценам Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
20:02
Стала известна стоимость проекта строительства каскада ГЭС Казарман и Кокомерен Стала известна стоимость проекта строительства каскада...
19:47
Предка человека возрастом более 3 миллионов лет впервые покажут в Европе
19:26
Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы
19:22
КПП «Каркыра-автодорожный» перешел на круглосуточный режим работы
19:15
Тренер по боксу со своими учениками избили охранника центра отдыха в Балыкчи