Предка человека возрастом более 3 миллионов лет впервые покажут в Европе

Фрагменты костей афарского австралопитека Люси 25 августа представят в Национальном музее Чехии в Праге — впервые в Европе. Об этом пишет DW.

Останки, которым 3,18 миллиона лет, обнаружены в 1974 году в Эфиопии. Эта находка в свое время произвела революцию в понимании происхождения человека. Кроме того, из Эфиопии также привезли Селама — окаменелого детеныша австралопитека, жившего на 100 тысяч лет раньше Люси и найденного в том же месте спустя 25 лет.

«Селам никогда не демонстрировали за пределами Эфиопии, а Люси лишь однажды показывали в США», — отметил директор музея Михал Лукеш.

Переданные Национальным музеем Эфиопии в Аддис-Абебе останки «относятся к числу самых ценных и древних палеоантропологических экспонатов в мире», – добавил он.

Люси ходила на двух ногах и, предположительно, умерла в возрасте от 11 до 13 лет, что считалось взрослым возрастом для ее вида. Анализ перелома на одной из костей Люси показал, что, вероятно, она погибла, упав с высокого дерева. Долгое время она считалась древнейшим найденным предком человека.