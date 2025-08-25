26 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — «Городок Строителей», дом № 11 (4-5-й подъезды), отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева, Тыныстанова, отрезки переулка Витебский, улиц Сеченова, Елебесова, Маяковского;

8.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Кара-Кужур, Он-Арча, Бердибаева, Чортекова, Ойсул-Ата, Ак-Туз, Кызыл-Адыр);

9.00-13.00 — отрезки улиц Уметалиева, Московской, Калыка Акиева, Сагынбая манасчи;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Арпа, Кырчын), улица Боконбаева, дом № 247, села Чон-Арык (улицы Ульяновская, Соликамская, Ярославская, 50 лет Победы, Северная, Шушенская), Нижняя Ала-Арча (улицы Юбилейная, Мраморное), жилмассивы «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 1-26, 101-117, Центральная), «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-1-19);

13.00-17.00 — отрезки улиц Сагынбая манасчи, Тоголока Молдо, отрезки улиц Алтын-Бешик, Козу-Баглан, Долон, Лумумбы, дом № 155;

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейное, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК);

9.00-13.00 — отрезок улицы Талды-Суйской, переулок Талды-Суйский, улица Лумумбы, дом № 149;

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Октябрьская, Курманалиева, Садовая).

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Элебаева, Саякбай, Чолпонбаев, Карасаева, Гоголя, Кравцова, Пионерская, Исламова, Кадаева, Тоголока Молдо, Айтбаева, Искакова, Кошевого, Тургенева, Сталинградская, Ворошилова, Нооруз, Майра Керим кызы, Харьковсая, Карымшакова, Максат, Кут, Кравцова, Ошская, Пржевальского, микрорайоны «Кирпичный завод», «Кашка-Суу», дома № 5, 8), села Жаны-Арык, Боз-Бешик, Пристань, Михайловка, Кочу, Талды-Суу.

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (улица Ленина, дом № 71), село Таш-Башат;

10.00-19.00 — село Мин-Булак;

9.00-19.00 — села 8 Марта, Казарман, Арал;

9.30-18.00 — село Кош-Добо.

4 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Учкун (улицы Путейская, Кайынды, Чымындык, Учкун, Алтын-Бак, Манас, Кенеш, жилмассив «Кырман»), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Родниковая, Узгенская, Боконбаева, Нарынская), Кара-Жыгач (улицы Яковенко, Фрунзе), Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская, Восточная, Набережная, Подгорная, Коммунарская, Ленина, Набережная, Олейниченко, ПМК-3, Солнечная, Нижняя, Виноградная, Денисенко, Иманакунова, Ключевая, переулки Южный, Зеленый, тупик Алма-Атинский), Малиновка (улицы Центральная, Малиновая, Набережная, Подгорная, Дачная, Горный Воздух, Оро-Баши), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Медерова, Ала-Арчинская, Эркин, Достук, Актам, Наука, Восход, Кашка-Суу, Школьная), Дачное (улицы Жукова, Чехова, Строительная, 40 лет Победы).

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Рабочая, Кожомбердиева);

9.00-17.00 — села Ново-Николаевка (улица Западная), Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-14.00 — села Подгорное, Самансур, Кичи-Кемин (улицы Тологонова, Мажитова), урочище Тарылган.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Туз (улицы Южная, Осмонова, Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева), Сары-Жон, Ленинское, Жайылма;

10.00-15.00 — село Кировское (улица Суворова).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Корук (улица Токтогула), Александровка (улицы Хиязова, Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрская, Луговая, Лалаза), Спартак (улица Ленина);

9.00-13.00 — село Беловодское (улицы Гагарина, Ломоносова, Ленина, Победы, 50 лет Киргизии).

Сокулукский РЭС

9.00-12.00 — село Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Полевая Промышленная, Центральная,);

12.00-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Гагарина, Южная, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Советская, Калинина, Почтовая, Панфилова, Киргизская, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская), села Манас (улицы Проектируемая, Пушкина, Дружба, дом вагон), Учкун (улица Береговая), Северное (улицы Панфилова, Советская, Киргизская, Почтовая, Калинина);

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Степная, Северная, Полярная, Пионерская, Западная, Крупская, Первомайская, Комсомольская, Шевченко, Южная, Колхозная, Октябрьская, Школьная, Койчиева, Найзабекова, Наскеева, Разная, МТФ, тупики Красноармейской, Кирова), совхоз Фрунзе (улицы Восточная, Карасуйская, Фрунзенская, Южная, Проектируемая, Бригада 2, Западная, Объездная, животноводство), села Студенческое (улицы Садовая, Артезианская, Юбилейная, Намазалыажи, Комсомольская, Беговая, Ново-Садовая, Канал, Проектируемая, Зеленая, учебный полигон, переулки Ново-Садовый, Южный), Ак-Жол (улицы Дачная, Токтогула, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Абдыкайым, Победа, Шопокова, Абая, Новая, Молодежная, Восточная, Ак-Чий, Киргизская, Джамбула, Ынтымак, Набережная, стройцех, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Гавриловка (улицы Горького, Фрунзе, Пушкина, Степная, Чекменева, Школьная, Забайкальская, Дружба, Северная, Новая, Олимпийская, Балыкбаева, переулки Забайкальский Школьный, Горького, Южное);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Чолпон-Ата, Лавровых, Проектируемая, Жакшылык, Баетова, Доолот).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Бешим (улица Акматбек), Чуй (улицы Мельничная, Советская), поселок Винсовхоз, новостройки, дачи Ветеран, Строитель (улицы Татарская, Казахстанская, Пролетарская, Пушкина, Фучика, Масанчина, Ровнягина, Дунларова).

Иссык-Атаниский РЭС