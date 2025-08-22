17:30
Общество

В «Ак-Орго» построят детский сад на 100 мест

Управление капитального строительства мэрии Бишкека ведет строительство детского сада в жилом массиве «Ак-Орго». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Дошкольное образовательное учреждение будет двухэтажным и рассчитано на 100 детей. Общая площадь земельного участка составляет 0,39 гектара.

Проект предусматривает, что с первого этажа здания детского сада будут организованы шесть основных выходов наружу. Дополнительно из каждой игровой комнаты предусмотрены эвакуационные выходы для соответсвия современным требованиям безопасности. Подрядчиком выступил ОсОО «Гипер Строй».

В здании построят раздаточную кухню, буфет, спальни, санитарные комнаты, игровые и приемные помещения, медицинский кабинет, кабинет заведующего, музыкально-гимнастический зал, хозяйственные блоки и технические помещения.

В настоящее время полностью завершили возведение железобетонного каркаса и ведут работы по устройству кровли и возведению кирпичных стен.
