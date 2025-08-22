15:05
Минсельхоз: причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды

13 августа 2025 года в Департамент рыбопромышленного комплекса поступила информация о массовой гибели рыбы в пруду рыбного хозяйства «Новое озеро», расположенного в Иссык-Атинском районе. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, для принятия срочных мер на место происшествия выехали специалисты Департамента и районного управления Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при МВСХПП КР.

По результатам проверки установлено, что руководство хозяйства изменило систему водоснабжения пруда: после закрытия БЧК оно осуществило отбор воды из неизвестного источника. Именно после этого вмешательства началась массовая гибель рыбы.

Взятые образцы воды и рыбы были направлены на лабораторные исследования. Согласно заключениям Санитарно-бактериологической лаборатории ДПЗиГСЭН МЗ КР, в воде обнаружены существенные нарушения санитарных норм, при этом в рыбе инфекционные заболевания и инфекционные агенты (сальмонелла, стафилококк) не обнаружены.

Лабораторные исследования подтверждают: причиной гибели стали не болезни, а химико-биологическое загрязнение воды. Все факты указывают на то, что именно отбор воды из неподконтрольного и неизвестного источника спровоцировал кризис – одной из основных гипотез загрязнения воды являются сточные воды поселков или промышленных предприятий.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР отмечает, что в настоящее время источник загрязнения воды определяется.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинском районе зафиксирована массовая гибель рыбы на озере Новое, недалеко от города Кант. По данным местных жителей, погибло более 30 тонн рыбы.
