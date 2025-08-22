Бишкекчанина оштрафовали за продажу мяса по завышенным ценам

Наложен административный штраф за завышение регулируемых государством цен на мясо (говядина, баранина, кроме бескостного) на индивидуального предпринимателя У.Г. на сумму 13 тысяч сомов. Об этом сообщает Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли КР.

По ее данным, штраф наложен согласно статье 290 Кодекса КР «О правонарушениях».

Фото Антимонополия. Штраф

Напомним, что заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов снизить оптовые цены на мясо.

Кроме того, согласно другому поручению, службе по антимонопольному регулированию при Министерстве экономики и коммерции дано задание контролировать розничную стоимость мяса. В соответствии с этим, цена должна быть ниже 700 сомов. Также Бакыт Торобаев дал дополнительное поручение госпредприятиям по импорту говядины из-за рубежа.

Отметим, что ранее, в конце июля, под председательством Бакыта Торобаева состоялось межведомственное совещание, на котором объявлено о введении государственного контроля за ценами на мясо, в результате чего рыночная стоимость начала постепенно снижаться.

Тогда службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов дали конкретные поручения усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой бороться с контрабандой.