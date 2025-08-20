22:29
Общество

Режим, питание, физкультура — медики о правильной подготовке детей к школе

Подготовка к школе — это не только покупки, но и забота о физическом, эмоциональном и интеллектуальном развитии, подчеркнули в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

В первую очередь, специалисты советуют проверить здоровье перед школой — пройти профилактический медосмотр. Это помогает выявить проблемы со зрением, осанкой, слухом и другими состояниями, которые могут мешать ребенку учиться.

Во-вторых, соблюдать режим дня. «За 2–3 недели до школы постепенно переводите ребенка на «школьный режим»: ранний подъем, регулярное питание, сон не менее 9–10 часов. Это снижает стресс и усталость в первые недели учебы», — советуют медики.

В-третьих, нужно наладить питание. Правильный завтрак — залог энергии и внимания на уроках.

В рацион рекомендуется включать каши, молочные продукты, яйца, овощи и фрукты. Ограничить при этом сладости и газированные напитки.

Кроме того, важна эмоциональная готовность. «Обсудите с ребенком, что ждет его в школе. Поддержите, если он волнуется. Практикуйте «мини-школу» дома: пусть ребенок пробует сидеть за столом, выполнять задания по времени. Не менее важна и физическая активность. Регулярные прогулки, подвижные игры и спорт укрепляют иммунитет и помогают справляться со стрессом», — отмечают в РЦУЗ.

Согласно Закону КР «Об образовании», родители обязаны создавать детям условия для жизни и учебы, обеспечивающие здоровье, развитие их духовных и физических сил, нравственное становление в семье.
