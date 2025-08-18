Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной доврачебной помощи

В столичном Центре экстренной медицины стартовал цикл обучающих занятий для педагогов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Ленинского района.
Как сообщили 24.kg в ЦЭМ, обучение проводится по инициативе заместителя главы Ленинского района и охватывает около 250 учителей, воспитателей и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Цель программы — подготовить педагогов к правильным и уверенным действиям в экстренных ситуациях до прибытия скорой медицинской помощи.
Занятия включают:
- теоретическую часть — основы оказания неотложной помощи при различных состояниях, алгоритмы действий до прибытия медиков;
- практическую часть — отработка на специализированных манекенах и тренажерах сердечно-легочной реанимации, оказание помощи при утоплении, обмороках, травмах, кровотечении и других неотложных состояниях.
Обучение проводят опытные инструкторы ЦЭМ, имеющие большой опыт практической работы и подготовки медицинских кадров.