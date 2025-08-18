Учителей в Бишкеке обучают навыкам оказания неотложной доврачебной помощи

В столичном Центре экстренной медицины стартовал цикл обучающих занятий для педагогов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений Ленинского района.

Как сообщили 24.kg в ЦЭМ, обучение проводится по инициативе заместителя главы Ленинского района и охватывает около 250 учителей, воспитателей и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Цель программы — подготовить педагогов к правильным и уверенным действиям в экстренных ситуациях до прибытия скорой медицинской помощи.

Занятия включают:

теоретическую часть — основы оказания неотложной помощи при различных состояниях, алгоритмы действий до прибытия медиков;

практическую часть — отработка на специализированных манекенах и тренажерах сердечно-легочной реанимации, оказание помощи при утоплении, обмороках, травмах, кровотечении и других неотложных состояниях.

Обучение проводят опытные инструкторы ЦЭМ, имеющие большой опыт практической работы и подготовки медицинских кадров.

Фото ЦЭМ. Обучение навыкам оказания неотложной доврачебной помощи

Заместитель директора ЦЭМ Егор Борисов отметил, что такие курсы значительно повышают шансы на спасение жизни до прибытия скорой помощи. «Четкие и грамотные действия в первые минуты после несчастного случая часто становятся решающим фактором. Наша задача — дать педагогам знания и уверенность, чтобы они смогли помочь ребенку или взрослому в критический момент», — сказал он.