В Бишкеке 23 августа будет пасмурно, возможны дожди. Температура воздуха днем ожидается +31 градус.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Каинды», «Чалбай», часть Карагачевой рощи, улицы Бакинская, Дорожная, Ак-Бата, Элебесова, Карагачевая, переулки Дорожный, Красноярский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Саадаева, Чуй-48-52).

У кого намечается той

Роза Отунбаева

Родилась 23 августа 1950 года. Президент переходного периода Кыргызстана.

Памятные даты

Состоялся первый матч сборной Кыргызстана по футболу

Первый матч команда сыграла 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против сборной Узбекистана в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Матч завершился победой сборной РУз со счетом 3:0.

Первый в истории матч сборной Кыргызстана должен был состояться 16 июля 1992-го против сборной Туркмении, но его не было из-за неявки соперника.

Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791-м, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях

Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.

День рождения Всемирной паутины

В этот день в 1991-м сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.

Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989-м, а с 1991 по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.

Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина» вопреки сложившимся стереотипам не тождественно понятию «интернет».

World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (интернету).

Люди, которые меняли мир

Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов

Родился 23 августа 1932-го в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.

В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002 году, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.

В 1972-м утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 годах работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Ала-Арчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.

Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.

Умер профессор Акматбек Джаманбаев

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.



Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.

При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызского твердого топлива.

Внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования угля республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.

Умер 23 августа 1992-го.

Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев

Родился в 1931-м во Фрунзе.

В 1959-1961 годах работал в институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968-го по 1974-й занимал пост главного архитектора Фрунзе. С 1986 по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.

Горожанам Аскар Исаев знаком прежде всего зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».

Помимо архитектуры, увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники Михаилу Фрунзе и Токтогулу Сатылганову. Кроме того, написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.

Умер в 2016-м.

