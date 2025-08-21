23:35
Общество

Акция «Ночь кино» пройдет в Бишкеке и Оше

23, 26 и 27 августа в Бишкеке и Оше пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Об этом сообщили организаторы мероприятия — представительство Россотрудничества в КР.

Расписание показов

Русский дом в Оше (23 августа):

  • 14.00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»;
  • 16.00 — «Пророк. История Александра Пушкина»;
  • 19.00 — «Группа крови».

Дом кино имени Чингиза Айтматова в Бишкеке (26 августа):

  • 19.00 — «Пророк. История Александра Пушкина»

Дом кино имени Чингиза Айтматова в Бишкеке (27 августа):

  • 18.00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»;
  • 20.30 — «Группа крови».

Желающие посетить кинопоказы в Бишкеке могут зарегистрироваться по ссылке.

Фото организаторов

Кроме этого, в Бишкеке зрители смогут увидеть выставку «Тарковские. Отец и сын», которая посвящена творчеству и жизни выдающихся деятелей искусства — поэта Арсения Тарковского и его сына, кинорежиссера Андрея Тарковского.

Акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этом году она пройдет в юбилейный десятый раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340540/
