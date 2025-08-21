Фотоловушки зафиксировали редких животных из Красной книги в Ат-Баши

В Ак-Сайской долине Ат-Башинского района были собраны фотоловушки, камеры которых зафиксировали присутствие диких животных, занесенных в Красную книгу страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила NABU Kyrgyzstan.

По ее данным, на снимках четко видны снежные барсы, медведи, манулы, рыси и архары — представители редких и исчезающих видов фауны Кыргызстана. Камеры были установлены в 2024 году экологическими группами «Мониторинг» и «Барс».

Помимо фотомониторинга сотрудники NABU также провели визуальное наблюдение, в ходе которого замечены различные дикие животные, включая горных козлов, архаров и рысей, а также большое количество видов птиц.

Отмечается, что в ближайшее время специалисты начнут изучение их среды обитания и проведут работы по усилению мер охраны.

Ранее камеры были размещены на тысячах гектаров дикой природы. В будущем организация планирует усилить наблюдение и расширить зону мониторинга на новые природные территории.