В Бишкеке продолжается демонтаж самовольных построек на муниципальных землях

20 августа в четырех районах Бишкека были проведены масштабные демонтажные мероприятия по освобождению городских территорий от самовольных построек. Об этом сообщили в пресс- службе мэрии города.

Первомайский район

В связи с реконструкцией дороги по улице Сельповская демонтировано капитальное строение (забор). Здесь препятствия создавали 27 заборов жилых домов. На сегодняшний день 18 из них демонтированы добровольно, по остальным 9 продолжается работа. Владельцам ранее были выданы официальные уведомления.

По адресу: улица Чимкентская, 1, снесены капитальные и вспомогательные постройки: магазин, пункт обмена валют, ашкана, 3 навеса, надворный туалет, диспетчерский пункт, а также 2 металлических контейнера.

Свердловский район

На проспекте Чуй, 123, собственники добровольно демонтировали входную группу в рамках работ по замене тротуара.

В жилом массиве «Рухий-Мурас» по адресу: улица Анкара — Манжыл-Ата демонтирован объект ООТ площадью 30 квадратных метров; убраны 4 контейнера.

Октябрьский район

На пересечении улиц Ауэзова и Л.Толстого убраны бетонные блоки.

В микрорайоне «Тунгуч», дом 36/1б собственники добровольно демонтировали водомат.

Ленинский район

По адресу: улица Л.Толстого, 17 демонтированы металлические стойки и шлагбаум.

На проспекте Ч.Айтматова произведен демонтаж торговых точек и конструкций: 4 ударника, 4 точки по продаже мороженого, 18 железных ограждений.

В мэрии подчеркивают, что работа по упорядочению землепользования будет продолжена на системной основе. В случае отказа от добровольного демонтажа, меры будут приняты в соответствии с законодательством.