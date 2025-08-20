Скоро 1 сентября. В селе Бешкент Лейлекского района построили школу на 500 мест

В селе Бешкент Лейлекского района Баткенской области построили школу «Келечек» на 500 ученических мест. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

Отмечается, что учебное заведение возведено за счет средств из республиканского бюджета. На строительство этой школы было выделено 167,7 миллиона сомов. Заказчиком выступило областное управление капитального строительства.

Здесь теперь есть спортивный зал, столовая, кабинеты для учеников и педагогов. До 1 сентября территорию вокруг здания приведут в порядок и благоустроят.