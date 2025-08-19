В Бишкеке 20 августа временно отключат горячее водоснабжение

В Бишкеке 20 августа с 9.00 до 21.00 в рамках реконструкции тепловой сети по улице Фрунзе будет отключено горячее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение коснется следующих адресов:

улица Шопокова, 119;

улица Ибраимова, 108а, 108б, 181, 146, 146а;

проспект Чуй, 151;

улица Огонбаева, 222;

улица Абдрахманова, 199;

улица Усенбаева, 140;

улица Кузнечная крепость, 487;

баня № 2.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и надеется на понимание горожан.