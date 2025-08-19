18:49
Общество

В Бишкеке 20 августа временно отключат горячее водоснабжение

В Бишкеке 20 августа с 9.00 до 21.00 в рамках реконструкции тепловой сети по улице Фрунзе будет отключено горячее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Отключение коснется следующих адресов:

  • улица Шопокова, 119;
  • улица Ибраимова, 108а, 108б, 181, 146, 146а;
  • проспект Чуй, 151;
  • улица Огонбаева, 222;
  • улица Абдрахманова, 199;
  • улица Усенбаева, 140;
  • улица Кузнечная крепость, 487;
  • баня № 2.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и надеется на понимание горожан.
