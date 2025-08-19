В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение в связи с визитом президента РК

В Бишкеке и Чуйской области 21-22 августа введут временные ограничения движения в связи с государственным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения в дни проведения мероприятия на государственном уровне будут задействованы около 3,5 тысячи сотрудников милиции, которые будут нести службу в усиленном режиме.

Движение транспорта будет временно ограничено по маршруту: от аэропорта «Манас» до государственной резиденции, а затем по улице Дооронбека Садырбаева до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

МВД КР просит граждан, учитывая значимость визита, с пониманием отнестись к вводимым мерам и заранее планировать маршруты, а также соблюдать Правила дорожного движения.