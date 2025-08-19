18:49
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Тыныстанова, Туголбай-Ата;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева, Кен-Суу, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Кошон, Алтымышева), микрорайон «Джал-23»;
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын, Долон-Бий), отрезки улиц Бельской, Рабочей, Менделеева, Чон-Курганской, «Красный строитель», 1, 2, 3, 4, переулки Рабочий, Боомский, Гончарный, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13), жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата);
  • 9.00-17.00 — улицы Руставели, 44, отрезки улиц Фучика, Киевской, Лумумбы, 155, жилмассив «Колмо» (улицы Мурас, Умут, Мыскал, Максат, Жаштык, Сейил, Достук, Кулиева, Мидина, Жанылык, Достук, Курулуш, Мурас, Тулебердиева, Саадаева, Кызыл-Кийская, переулки Витебский, Снегиревский), отрезки улиц Кожобергенова, Ганди, Саадаева, Тулебердиева, переулок Белоозерский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй- 12 — Чуй-23, Чуй-39 — Чуй-47, улицы Ынтымак-1 — Ынтымак-9);
  • 9.30-17.00 — «Городок строителей», 14
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Кирпичной, Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;
  • 9.30-18.00 — 12-й микрорайон, район автошколы;
  • 8.00-17.00 — село Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139, улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контур 216, 202, улицы Юбилейная, Новая, Островского, Ынтымак, МТФ, Горького, Широкая, Дорожная, Гагарина, Жаштык-1, Жаштык-3 — Жаштык-5, Эркиндик-1 — Эркиндик-9), село Маевка (контур № 684, 296, Полевой стан), Северная объездная дорога, села Достук (улицы 1-я Линия — 12-я Линия), Ак-Жол.
2
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улица Боогачы);
  • 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
  • 9.30-18.00 — село Кош-Добо;
  • 9.00-20.00 — село Ак-Тал;
  • 9.00-18.00 — села Кум-Добо, Бугучу, Ак-Жар.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340202/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 августа: где в Бишкеке отключат свет
16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 августа: где в Бишкеке отключат свет
9 августа: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Мэра и&nbsp;вице-мэра Бишкека на&nbsp;дороге остановили для разборок Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
19 августа, вторник
18:44
В Бишкеке 20 августа временно отключат горячее водоснабжение В Бишкеке 20 августа временно отключат горячее водоснаб...
18:30
20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа
17:59
Навигатор 2ГИС стал доступен на государственном языке
17:42
Обеспечить качественный пропуск грузов на границе распорядились в Казахстане