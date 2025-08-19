20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Тыныстанова, Туголбай-Ата;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сандык-Тор, Куюкова, Шералиева, Кен-Суу, Копуро-Базар, Кызыл-Суу, Кошон, Алтымышева), микрорайон «Джал-23»;
- 9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Кырчын, Долон-Бий), отрезки улиц Бельской, Рабочей, Менделеева, Чон-Курганской, «Красный строитель», 1, 2, 3, 4, переулки Рабочий, Боомский, Гончарный, жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13), жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата);
- 9.00-17.00 — улицы Руставели, 44, отрезки улиц Фучика, Киевской, Лумумбы, 155, жилмассив «Колмо» (улицы Мурас, Умут, Мыскал, Максат, Жаштык, Сейил, Достук, Кулиева, Мидина, Жанылык, Достук, Курулуш, Мурас, Тулебердиева, Саадаева, Кызыл-Кийская, переулки Витебский, Снегиревский), отрезки улиц Кожобергенова, Ганди, Саадаева, Тулебердиева, переулок Белоозерский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй- 12 — Чуй-23, Чуй-39 — Чуй-47, улицы Ынтымак-1 — Ынтымак-9);
- 9.30-17.00 — «Городок строителей», 14
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Куренкеева, Кирпичной, Древесной, Абдыкадырова, переулок Эстонский;
- 9.30-18.00 — 12-й микрорайон, район автошколы;
- 8.00-17.00 — село Пригородное (контуры № 189, 27, 137, 136, 139, улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контур 216, 202, улицы Юбилейная, Новая, Островского, Ынтымак, МТФ, Горького, Широкая, Дорожная, Гагарина, Жаштык-1, Жаштык-3 — Жаштык-5, Эркиндик-1 — Эркиндик-9), село Маевка (контур № 684, 296, Полевой стан), Северная объездная дорога, села Достук (улицы 1-я Линия — 12-я Линия), Ак-Жол.
2Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улица Боогачы);
- 10.00-19.00 — село Эмгекчил;
- 9.30-18.00 — село Кош-Добо;
- 9.00-20.00 — село Ак-Тал;
- 9.00-18.00 — села Кум-Добо, Бугучу, Ак-Жар.