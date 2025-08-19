Дорожная разметка. В Бишкеке усиливают безопасность у школ и детсадов

Фото мэрии города Бишкек. В Бишкеке усиливают безопасность у школ и детсадов перед 1 сентября

В Бишкеке продолжаются работы по обновлению дорожной разметки и установке знаков вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, работы уже завершены в Ленинском и Первомайском районах. Сейчас специалисты ведут разметку и установку знаков в Октябрьском и Свердловском районах, в частности:

в 11-м микрорайоне возле СОШ № 63;

в 6-м микрорайоне у детского сада № 157;

на улице Сухэ-Батора у школы-гимназии № 39.

Муниципальные службы подчеркивают важность создания безопасной дорожной среды вблизи школ, детских садов и других образовательных организаций в преддверии учебного года.

Отмечается, что эти меры реализуются муниципальным предприятием «Бишкекасфальтсервис» в целях повышения безопасности детей на дорогах.